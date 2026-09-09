Estaleiros Triñanes, unha carpintería de ribeira que se diversificou cara novos tipos de embarcacións

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, puxo como exemplo de transformación do sector naval galego o novo proxecto empresarial de Samala Shipyard, antiga Estaleiros Triñanes, durante unha visita ás instalacións da compañía en Boiro.
O estaleiro, de longa tradición na carpintería de ribeira, mantén as súas liñas de actividade tradicionais ao tempo que diversifica a produción cara a novos tipos de embarcacións. Entre os produtos nos que traballa actualmente figuran embarcacións de pasaxe, para traballos portuarios e para prácticos de porto, co obxectivo de ampliar a súa presenza no mercado.
Para afrontar esta evolución, a empresa realizou investimentos en tecnoloxía de última xeración, entre eles sistemas de escaneado 3D e ferramentas de realidade virtual. A transformación mantén, ademais, o cadro de persoal do antigo estaleiro.
Lorenzana salientou que Samala Shipyard representa “un exemplo do que é o naval en Galicia”, unha industria, segundo destacou, capaz de modernizarse, diversificarse e adaptarse ás novas tecnoloxías. A conselleira definiu tamén o proxecto como unha mostra de “transición” e de conservación dunha actividade industrial tradicional con proxección internacional baixo a marca Galicia Calidade.
Durante a visita, Lorenzana lembrou igualmente o Plan director do naval, aprobado pola Xunta e dotado con máis de 62 millóns de euros para apoiar a evolución do sector. Os datos do Ministerio de Industria e Turismo correspondentes ao primeiro semestre do ano sitúan Galicia entre os principais polos do naval español. A comunidade conta cunha carteira de pedidos de 34 buques sobre un total de 77 en España. Galicia comparte con Asturias o liderado do ránking nacional, nun contexto no que o sector afronta o reto de combinar a tradición industrial coa innovación tecnolóxica e a apertura a novos mercados.