Establecen excepcións á prohibición de pastoreo en zonas afectadas polos incendios do pasado verán

A Consellería do Medio Rural vai permitir excepcións á prohibición de pastoreo naquelas zonas que se viran afectadas polos incendios forestais do pasado verán. Poden autorizarse excepcións á prohibición xeral de pastoreo en terreos afectados por incendios forestais cando se acrediten perdas de difícil ou imposible reparación ou se constate a inexistencia de alternativas ao pastoreo nas áreas afectadas polos incendios forestais dentro da mesma demarcación forestal.
Cabe sinalar que a posibilidade destas excepcións está recollida na normativa vixente, concretamente na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia; e no Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxico e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada.
Ademais, poderán autorizarse excepcións nos supostos de pastos afectados por grandes incendios forestais nos que a Administración adoptase medidas extraordinarias dirixidas á consolidación de solos queimados, a trituración da vexetación queimada, a reparación de peches gandeiros e a reparación de infraestruturas. Nestas situacións poderanse recoñecer de oficio as perdas de difícil reparación e a ausencia de solucións alternativas.
Cómpre lembrar que para aproveitar os pastos en montes ou terreos forestais nos supostos excepcionais aos que se refire debe respectarse o réxime xeral dos aproveitamentos forestais de pastos, que esixe dispoñer dun dereito de pastoreo; e débese tamén estar inscrito no Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo de montes ou terreos forestais.
Así mesmo, é importante salientar que non é a primeira vez que se outorgan este tipo de autorizacións que permiten o acceso do gando a superficies queimadas, sempre que se garanta que non produza un prexuízo medioambiental no monte. Na actualidade, esta excepcionalidade cobra especial relevancia pola superficie afectada tras a vaga de incendios de agosto, unha circunstancia que dificulta a alimentación do gando en extensivo, e de aí que a Xunta decida habilitar este tipo de medidas para dar resposta á necesidades dos gandeiros.