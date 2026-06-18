Estabilidade nos prezos do Mercado de Amio

Mantéñense os prezos da sesión do mércores pasado para o gando que concorreu nesta semana ao Mercado de Amio para todos os animais de recría e o mediano e maior de matadoiro.
En canto á Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por maioría baixar 0,02 euros os prezos de todas as canais de ambas as categorías, Suprema e Ternera Gallega.
Finalmente, a asistencia presentou unha baixada de 581 animais, co que entraron no recinto 1.293 reses. En detalle, houbo 1.143 cabezas de vacún menor (589 menos que na sesión anterior); 32 de vacún mediano (+4) e 118 de vacún grande (catro animais máis que o 27 de maio).