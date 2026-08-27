Estabilidade nos prezos do gando que concorreu ao Mercado de Amio

A sesión deste mércores do Mercado de Amio finalizou con continuidade nos prezos da recría e do vacún mediano e maior de abasto, segundo a enquisa da organización da feira. Entre tanto, na Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida de Ternera Gallega decidiuse unha repetición das cotizacións da semana pasada.
En canto á asistencia de gando ó mercado, á sesión deste mércores, 26 de agosto, concorreron unhas 1.275 reses, 205 menos que á do 19 de agosto. En detalle, pasaron 1.140 cabezas de vacún menor (218 menos que na semana pasada); 39 de vacún mediano (+19) e 96 de vacún grande (+3 reses con respecto ao 22 de xullo).
Cotizacións do 26 de agosto de 2026