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Estabilidade nos prezos do gando en Amio e na IXP Ternera Gallega

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Mantéñense os prezos da sesión do mércores pasado para o gando que concorreu nesta semana ao Mercado de Amio para todos os animais de recría e o mediano e maior de matadoiro.

En canto á Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por maioría manter tamén os prezos de todas as canais de ambas as categorías, Suprema e Ternera Gallega.

Finalmente, a asistencia presentou unha baixada de 126 animais, co que entraron no recinto 1.167 reses. En detalle, houbo 1.015 cabezas de vacún menor (128 menos que na sesión anterior); 41 de vacún mediano (+9) e 111 de vacún grande (7 reses menos).

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