Estabilidade nos prezos e na afluencia de gando ao mercado de Amio

Esta mañá celebrouse o Mercado de Amio, en Santiago de Compostela, nunha xornada marcada pola estabilidade de afluencia -os becerros de recría que non se están enviando a Silleda parece que están sendo mercados polos tratantes nas propias explotacións- como nos prezos, agás no vacún maior, onde hai unha lixeira suba.

A asistencia de gando á sesión de hoxe foi de 1.467 reses, 31 menos que á do pasado 7 de maio. Houbo 1.293 cabezas de vacún menor (unha menos que na sesión anterior); 40 de vacún mediano (16 menos que na sesión anterior) e 134 de vacún grande (14 reses menos que na sesión anterior).

Os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiron por maioría manter os prezos da sesión anterior para todas as categorías e as calidades desta carne.

En canto ao gando que concorreu hoxe ao recinto feiral, da enquisa entre as persoas usuarias do mercado resulta que soben 0,05 € os prezos das canais do vacún maior de abasto, clasificacións O e P.