Esta semana pagaranse 23,5 millóns en axudas agroambientais da PAC a preto de 6.000 agricultores e gandeiros galegos

A Consellería do Medio Rural realizará esta mesma semana o pagamento de 23,5 millóns de euros correspondentes ás axudas agroambientais da Política Agraria Común (PAC), unha medida da que se beneficiarán preto de 6.000 agricultores e gandeiros galegos. Con esta transferencia complétanse os aboamentos vinculados á solicitude única da campaña da PAC 2025, que alcanzan un importe global próximo aos 211 millóns de euros e chegan a arredor de 22.000 perceptores en toda Galicia.
As axudas agroambientais están dirixidas ás persoas titulares de explotacións que asumen de forma voluntaria compromisos destinados a mellorar a sustentabilidade ambiental da súa actividade. Entre os seus obxectivos figuran a protección da biodiversidade, a conservación dos hábitats e da paisaxe, así como o uso eficiente dos recursos naturais, especialmente da auga, do solo e do aire.
A Xunta destaca a importancia da PAC para o sector primario galego, ao considerar que estas achegas resultan fundamentais para garantir a viabilidade económica das explotacións agrarias e gandeiras, contribuír ao mantemento da actividade produtiva e favorecer a fixación de poboación no medio rural.
En relación coa futura reforma da PAC a partir de 2028, o Goberno galego mantén o seu rexeitamento á proposta presentada pola Comisión Europea, ao entender que supón unha redución superior ao 22 % dos fondos destinados á política agraria e que non garante o actual modelo de financiamento baseado en dous piares diferenciados: as axudas directas e os programas de desenvolvemento rural.
A información coñecida tamén destaca que Galicia recibiu recentemente máis de 1,4 millóns de euros adicionais procedentes de fondos europeos. A comunidade sitúase así entre as que mellor aproveitaron estes fondos, sendo a sexta autonomía que máis recursos recibe por este concepto.