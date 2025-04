Esta fin de semana celébrase a Festa do Queixo de San Simón da Costa

Os amantes do queixo poderán gozar durante durante esta fin de semana, días 5 e 6 de Abril, da XXIX Festa do Queixo de San Simón da Costa, que terá lugar no concello lugués de Vilalba.

Está previsto que participen unhas 25 queixerías e que as pezas se vendan entre 10 e 20 euros, dependendo do tamaño. Daniel Pérez, presidente da Denominación de Orixe San Simón da Costa, estima que cada ano producen unhas 600.000 unidades de queixo que chegan a calquera parte do mundo como Vietnam ou Xapón.

Programa:

Sábado 5

11.00 horas. Apertura da feira

12.30 horas. Cata comentada de queixo de San Simón da Costa con Salomé Beiroa e de torta de queixo con Eduardo Balsa

13.00 horas. Actuación do grupo da Asociación Cultural Andrade

16.00 horas. Obradoiro de cociña infantil

18.30 horas. Pregón, a cargo do actor Carlos Blanco, e entrega de premios do roteiro de BTT San Simón da Costa

20.30 horas. Monólogo do actor Carlos Blanco (Auditorio Municipal)

22.00 horas. Concerto de De Ninghures (praza de Santa María)

23.00 horas. Concerto de Fillas de Cassandra (praza de Santa María)

Domingo 6

10.00 horas. Apertura da feira

12.30 horas. Actuación da Banda de Gaitas Mato Vizoso

17.00 horas. Baile, amenizado polo dúo Hora Bruja (Centro Cultural e Recreativo)