Esta fin de semana celébrase a Festa do Queixo de San Simón da Costa cun amplo programa de actividades

Os amantes do queixo poderán desfrutar durante esta fin de semana, días 4 e 5 de Abril, coa celebración da XXX Festa do Queixo de San Simón da Costa, que terá lugar, como cada ano, no municipio de Vilalba.
Ao longo de dous días este delicioso produto gastronómico, típico dos municipios que conforman a comarca da Terra Chá e que está catalogado coa Denominación de Orixe Protexida San Simón da Costa, será o protagonista indiscutible.
Sábado 4 de Abril:
Os actos da xornada comezarán ás 11.00 horas coa apertura da feira. Ás 12.00 horas celebrarase o showcooking titulado “A cociñar con Marcos Pereiro”, e ás 13.00 horas dará inicio a sesión vermú con Mekánika Rolling Band.
Ás 16.00 horas haberá un taller infantil con queixo San Simón e ás 18.00 horas, cata Queixo e Sake.
Ás 19.00 horas Marcos Pereiro será o encargado de dar lectura ao pregón da festa. Ás 23.00 horas será a quenda do concerto de 9Louro e Mondra na Praza de Santa María.
Domingo 5:
Ás 10.00 horas terá lugar a apertura da feira e ás 12.00 horas, Showcooking de Miguel Mosteiro coa colaboración de Aceites Abril. Ás 13.00 horas dará inicio a sesión vermú a cargo de Festicultores.
Ás 17.00 horas o Centro Cultural acollerá o baile, e ás 17.30 horas dará inicio a cata guiada de queixos DOP San Simón maridados con viños da DO Ribeiro. Ás 19.00 horas, peche e clausura da feira.