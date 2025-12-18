España propón ampliar a vacinación de emerxencia contra a dermatose nodular en País Vasco, Navarra e Aragón

O Ministerio de Agricultura vai remitir á Comisión Europea unha ampliación do plan de vacinación contra a dermatosis nodular contaxiosa ás comarcas de Aragón, Navarra e País Vasco que son limítrofes con Francia.
Esta medida, acordada na reunión do Comité da Rede de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE), realízase como medida de protección preventiva unha vez que Francia comunicou tres novos focos desta enfermidade en tres departamentos fronteirizos con España (Pireneos Orientais, Aude e e Alta-Garona), o que constata que o virus circula libremente ao norte dos Pireneos. As autoridades francesas han ampliado o seu plan de vacinación nestes tres departamentos.
A medida supón unha protección adicional para o resto do territorio nacional e non vén embazar a evolución positiva da enfermidade, senón que supón unha adaptación rápida do plan de vacinación á nova realidade da enfermidade en Francia.
En España non se produciron novos focos da enfermidade dende o pasado 24 de outubro, e os 17 contabilizados localízanse na provincia de Xirona, case todos eles na comarca do L´Alt Empurdá. Ata o momento, a vacinación na zona ampliada cobre xa máis do 50 % da cabana bovina, mentres que na zona restrinxida alcanza o 95 %.
O Ministerio de Agricultura distribuirá ás comunidades autónomas concernidas as doses de vacinas necesarias do fondo estratéxico adquirido tras a aparición da enfermidade en España.
Peste porcina
Con respecto á peste porcina africana, ministerio e comunidades autónomas compartiron os resultados preliminares e as recomendacións que o equipo de expertos veterinarios da Unión Europea (EUVET) en materia de laboratorios explicou no Comité Permanente de Sanidade Animal e Vexetal, Pensos e Alimentos (ScoPAFF).
Ata o momento contabilízanse 26 xabarís falecidos como consecuencia da peste porcina africana dentro da zona delimitada ou “core” en torno ao primeiro foco na provincia de Barcelona.