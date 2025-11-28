España detecta dous casos de peste porcina africana en animais silvestres

Os servizos veterinarios oficiais da Generalitat de Catalunya notificaron ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a detección de dous xabaríns silvestres positivos ao virus da peste porcina africana (PPA), en Bellaterra (Barcelona), onde foron achados mortos o 26 de novembro. Estes positivos, confirmados polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), supoñen a primeira detección da enfermidade en España desde novembro de 1994.
Trátase dunha enfermidade non zoonósica, é dicir, as persoas non son susceptibles á infección nin por contacto cos animais nin por inxestión de produtos derivados deles. Está considerada pola Unión Europea (UE) como enfermidade de categoría A, polo que os Estados membros deben adoptar medidas precisas para lograr o seu control e erradicación canto antes nas zonas afectadas.
Neste sentido, desde o ministerio solicítase ao sector a que extreme todas as medidas de bioseguridade e vixilancia nas explotacións de gando porcino e xabaríns, e no transporte de animais. Así mesmo, lémbrase a obrigación de comunicar aos servizos oficiais das comunidades autónomas sobre calquera sospeita que se detecte, tanto en xabaríns silvestres como en explotacións de gando porcino en todo o territorio nacional.
Ademais, iniciáronse xa as investigacións sobre a posible orixe da enfermidade detectada nestes animais salvaxes.
A PPA atópase presente na Unión Europea, desde a súa entrada nos países bálticos e Polonia proveniente de Rusia en 2014. Na actualidade afecta as poboacións de xabaríns silvestres e, nalgúns casos, a explotacións de porcos domésticos nun total de 13 países (Italia, Alemaña, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Romanía, Bulgaria e Croacia). Desde que a enfermidade entrou na UE, Bélxica, Suecia e a República Checa lograron a súa erradicación tras aplicar estritas medidas de control e vixilancia en poboacións de xabaríns silvestres, tras unha incursión puntual por salto a longa distancia, como foi o caso detectado en España.
Os servizos veterinarios oficiais tiveron coñecemento da detección de dous cadáveres de xabaril silvestre e a unha distancia aproximada de 1 km entre ambos, nas inmediacións do campus da Universidade Autónoma de Barcelona. Activouse o manual práctico de operacións de loita contra a PPA, que supón a delimitación da zona infectada, procura activa e eliminación baixo control oficial de cadáveres de xabaríns silvestres, prohibición de caza na zona con obxecto de evitar o movemento de xabaríns cara a zona libre, restrición de actividades de carácter non esencial, reforzo de vixilancia pasiva e medidas de bioseguridade en explotacións porcinas, visita oficial ás mesmas, entre outras.
Hai dispoñible máis información relacionada coa enfermidade, incluídos os signos característicos, na páxina web do ministerio nesta ligazón.
Para máis información sobre a enfermidade en xabaríns silvestres e sobre protocolo de actuación e comunicación en caso de detectarse jabalíes con signos de enfermidade ou cadáveres no medio, pódese consultar a guía de vixilancia en fauna silvestre que inclúe a peste porcina africana, entre outras enfermidades, nesta ligazón.