España consolídase como líder europeo na produción de pensos compostos para animais

A produción industrial española de pensos compostos para animais alcanzou no ano 2024 un total de 28.955.000 toneladas. A cifra supón un lixeiro incremento respecto ao exercicio anterior, no que se acadaran 28.605.761 toneladas.

Estes datos forman parte da publicación “Mercados Estatística”, editada pola Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compostos para Animais (CESFAC), presentada durante a última Asemblea da entidade.

De cara a 2025, as previsións son positivas. A CESFAC estima que a produción ascenderá a 29.084.000 toneladas. Segundo declarou o presidente da organización, Fernando Antúnez, “observamos un lixeiro descenso na produción de pensos para ruminantes, fundamentalmente pola redución na cabana de ovino e polas enfermidades que afectan ao gando vacún”.

Sobre o porcino engadiu: “Rexistramos unha lixeira recuperación e onde vemos que se incrementa notablemente a produción é na avicultura. É unha tónica que observamos tamén a nivel europeo, aínda que cunha salvidade: mentres que no resto dos países europeos baixa a produción de pensos, en España temos un lixeiro incremento e consolidámonos como líderes comunitarios”.

Baixa a produción de pensos en ovino e vacún, por unha menor demanda, e sobe notablemente no sector avícola

España mantense como o principal produtor europeo de pensos compostos industriais, por diante de Alemaña, que en 2024 produciu 20.788.000 toneladas, e de Francia, con 17.451.000 toneladas. En termos xerais, a produción europea prevese que descenda arredor dun 0,34 % neste exercicio.

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera a produción con máis de 7 millóns de toneladas, seguida de Aragón e Castela e León, ambas cun volume que ronda os 4 millóns de toneladas.

As cifras da publicación “Mercados Estatística” foron presentadas no marco da última Asemblea de CESFAC celebrada en Madrid, na que se fixo balance da situación actual do sector produtor industrial de pensos para animais.

Durante a parte pública do encontro, Miguel Cardoso Lecourtois, economista xefe para España e Portugal do BBVA, impartiu unha ponencia sobre o escenario xeopolítico actual e as perspectivas da economía española.

A continuación tivo lugar o acto de imposición das Medallas ao Mérito na Alimentación Animal, que recoñeceron ao investigador Josep Gasa Gasó na categoría “I+D+i”, ao director de INTERPORC, Alberto Herranz, como “Persoalidade do sector”, a Carlos García Granda, da FIAB, e a María Victoria Navas, do Ministerio de Agricultura, dentro da categoría de “Funcionarios e responsables de administracións públicas nacionais e europeas”.

A directora xeral de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Elena Busutil, clausurou a Asemblea destacando a importancia do sector e os retos aos que se enfronta, como os aranceis ou o Regulamento Europeo de Deforestación.