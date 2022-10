España aproba o programa de axudas do sector vitivinícola para o novo período da PAC

O Consello de Ministros aprobou hoxe, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, un real decreto que establece as bases regulatorias para a nova Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) no marco de aplicación da nova Política Agraria Común (PAC). O programa sectorial para o sector vitivinícola conta cun orzamento de 202,1 millóns de euros anuais entre 2024 e 2027.

Coa aprobación deste texto lexislativo, o Goberno establece a normativa básica nacional para as axudas ao sector vitivinícola, na que se adaptan os tipos de intervención ás esixencias ambientais e de adaptación ao cambio climático que marca a nova PAC.

O obxecto desta intervención sectorial será atender as necesidades detectadas no sector do viño en España, aumentar a súa competitividade, e adaptalo aos novos obxectivos da PAC en canto a loita contra o cambio climático, mellora do medio ambiente e sustentabilidade.

Os tipos de intervención elixidos por España para cumprir cos obxectivos específicos para o sector do viño son:

– Reestruturación e reconversión de viñedos

– Investimentos materiais e inmateriais en instalacións de transformación e en infraestruturas vitivinícolas, así como en estruturas e instrumentos de comercialización

– Colleita en verde

– Destilación de subproductos da vinificación

– Actividades de promoción e comunicación en terceiros países

O sector do viño en España require impulsar a súa comercialización e incrementar o seu valor engadido, polo que se focaliza o esforzo nas intervencións de promoción en terceiros países e no apoio aos investimentos nas infraestruturas (adegas).

Ademais, as intervencións de investimentos, destilación de subproductos e reestruturación e reconversión de viñedos perseguen modelos máis sostibles de produción acordes cos obxectivos xerais da PAC.

A intervención sectorial prevé a posibilidade de recorrer, cando sexa preciso, á colleita en verde como ferramenta de actuación en casos excepcionais #ante posibles situacións de desequilibrio entre a oferta e a demanda.

España responde con esta Intervención Sectorial Vitivinícola ás novas esixencias da PAC, que establecen unha porcentaxe de gasto obrigatorio para accións ambientais de, polo menos, o 5 % do seu orzamento.

Os primeiros dous anos de aplicación da ISV faranse en paralelo coas operacións e programas que están en execución e que foron aprobados no marco do Programa Nacional de Apoio ao Sector Vitivinícola (PASVE) 2019-23 antes do 31 de decembro de 2022 e que poderán executarse e pagarse como máximo ata o 15 outubro de 2025.