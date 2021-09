Eslovenia, onde a gandería coida da paisaxe e atrae turismo

Un grupo de técnicos e gandeiros galegos vén de visitar granxas de pastoreo en zonas montañosas do país balcánico para coñecer o seu manexo e as súas perspectivas

Que desafíos comúns encaran as granxas extensivas de Eslovenia, Francia e Galicia?. Ese é o punto de partida do proxecto europeo PastorEA, no que participan centros de formación agraria dos tres países. No marco da iniciativa, un grupo dunha ducia de técnicos e gandeiros galegos, coordinados pola EFA Fonteboa, vén de visitar granxas de pastoreo en Eslovenia para coñecer como traballan. Acompañámolos e coñecemos as súas impresións.

O primeiro que chama a atención da gandería en Eslovenia é que é percibida no propio país como un factor clave para a conservación da natureza e o desenvolvemento local. Nunha das zonas máis turísticas do país balcánico, no parque nacional Triglav, en plenos Alpes, subliñan o importante papel que xogan as arredor de 500 pequenas granxas que manteñen actividade no interior do parque: “Os pastos, que suman un 10% da superficie do parque -máis de 8.000 hectáreas dun total de 83.000-, son fundamentais para a conservación da biodiversidade. O seu abandono e transformación en mato é un serio problema”, recoñecen.

As montañas eslovenas caracterízanse por un mosaico ordenado no que se combinan terras de cultivo, bosques e pobos. Nos vales, os pobos, cunha coidada arquitectura tradicional, rodéanse de pradeiras e terras de cultivo, que dan paso a extensos bosques de coníferas e frondosas caducifolias no comezo das ladeiras das montañas.

Na parte superior das serras, onde remata o arborado, no entorno dos 1.500 metros de altitude, aparecen de novo os pastizais, normalmente de propiedade comunal, que son aproveitados desde a primavera ata inicios do outono.

Eslovenia é, xunto con Finlandia e Noruega, un dos Estados da UE con maior porcentaxe de superficie forestal, pois un 58% do seu territorio son bosques, pero a conflictividade entre usos da terra aparenta escasa, salvo o feito de que en teoría, por lei, non se permite o pastoreo baixo arborado, unha práctica que de autorizarse, podería contribuír ó control do mato e a reducir o perigo de posibles lumes, como recoñecen os propios técnicos eslovenos.

Pastizais na alta montaña

Unha práctica singular da gandería dos Alpes eslovenos é o mantemento da transhumancia estacional. Boa parte do gando sobe en conxunto dos vales á montaña a partir do mes de abril, ascendendo arredor de mil metros de altitude. Atrás quedan os prados do val que rodean os pobos, onde no verán recollerase a herba seca e faranse silos para alimentar os animais no inverno.

No alto da montaña, consérvase mentres un sistema de cooperación veciñal para o coidado do gando. En función dos animais que ten cada granxa na montaña, os gandeiros repártense en turnos para coidar e muxir os animais. As comunidades dispoñen alí de cortes e instalacións axeitadas en común, incluíndo queixerías, nas que mestres queixeiros pasan o verán para elaborar pezas tradicionais co leite muxido cada día.

Dimensión e actividades complementarias

As granxas eslovenas son en xeral de pequeno tamaño, cunha media de 7,5 hectáreas de terra e 6,9 vacas. Con frecuencia, son granxas que traballan con varias especies de animais (vacas, ovellas, cabras e tamén cabalos), o que lles permite un aproveitamento maior dos distintos tipos de pasto.

O pequeno tamaño das granxas compénsase con frecuencia coa ocupación dos gandeiros en traballos complementarios, como por exemplo en servizos públicos, en traballos forestais ou en actividades turísticas, de gran importancia no país.

Tres preocupacións comúns: depredadores, cambio climático e relevo xeneracional A viaxe da delegación galega serviu para coñecer as particularidades das granxas en Eslovenia, pero tamén para constatar algúns problemas comúns que comparten con Galicia, como a protección do gando fronte ós ataques de depredadores, o impacto do cambio climático ou o relevo xeneracional. Relevo xeneracional A media de idade dos gandeiros en Eslovenia é de 57 anos. Como atraer á xente nova para que vexa na gandería unha actividade de interese, complementaria a outras ocupacións, é unha das preocupacións dos centros de formación agraria de Eslovenia. Durante a viaxe, visitáronse granxas xestionadas por gandeiros mozos, como a de Matevz Gartner, en Bohinj, que fai catro anos se incorporou á gandería familiar de 15 vacas simmental. Trátase dunha granxa que transforma en queixos toda a súa produción, arredor de 80.000 litros / ano, e na que traballan tres persoas da familia, se ben unha delas, a irmá de Matevz, compaxina ese labor cun traballo a media xornada en servizos turísticos. Depredadores e fauna salvaxe Eslovenia, un país de 20.000 quilómetros cadrados, equivalente a dous terzos de Galicia, ten presenza estable de catro depredadores que teñen certo impacto na gandería: oso pardo, lobo, chacal dorado e lince boreal. O que máis preocupa, pola dimensión das perdas que está a causar nos últimos anos, é o lobo. Desde o 2018, hai dous grupos familiares estables de lobos no parque nacional Triglav, en tanto outras áreas de Eslovenia tamén se ven afectadas por danos desde hai máis dunha década. A Administración indemniza ós gandeiros polas perdas confirmadas, pero non sempre é posible recuperar os cadáveres, pois na montaña, o habitual é que animais como ovellas e cabras pasten no verán de xeito libre, sen valados nin control humano, máis alá de periódicas visitas á semana e de colares GPS en parte do gando. “Temos presuposto para financiar a estancia de pastores na montaña durante o verán para coidar os rabaños, pero é un traballo para o que é complicado atopar xente” (Parque Nacional Triglav) Igual que en Galicia, un sentemento habitual entre os gandeiros eslovenos é que fronte ó lobo, a mellor solución pasa pola súa caza controlada, para a que poden pedir permiso en caso de danos. A Administración trata de promover tamén medidas de prevención, se ben cambiar as prácticas non é sinxelo. “Contamos con presuposto para financiar a estancia de pastores durante o verán na montaña, pero atopámonos con que non hai ninguén que queira pasarse tódolos meses da primavera – verán coidando o gando na montaña”, explican no Parque Nacional Triglav. Os centros de formación e de investigación avogan ademais polo uso de mallas eléctricas para a defensa do gando, que se combinan en ocasións con cans de defensa. É un tipo de manexo ó que non estaban habituadas as granxas eslovenas, pero o asentamento de poboacións estables de lobo leva a que se estea a avanzar nesas liñas de prevención. Outro serio problema provocado pola fauna salvaxe é o dos cervos, pois o seu pastoreo nas pradeiras provócalle importantes perdas ás granxas. Cambio climático Eslovenia é un país caracterizado por un importante volume de choivas e nevadas invernais, se ben durante o verán, os episodios de seca están a agudizarse, o que afecta ós pastos e tamén ós bosques, onde o escarabello da casca está a causar unha alta mortandade nas masas de coníferas.