Esixen o bloqueo e as inspeccións sanitarias a todas as carnes procedentes de Mercosur

A Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cualifica como un “acto de xustiza tardío pero insuficiente” a entrada en vigor, o pasado 3 de setembro, do veto á importación de carnes (vacún e ave) procedentes do Brasil pola incapacidade de garantir que cumpren a prohibición da UE de utilizar medicamentos antimicrobianos para fomentar o crecemento e aumentar o rendemento e de antimicrobianos reservados para o tratamento de determinadas infeccións nas persoas.
“Esta suspensión da listaxe de países autorizados demóstranos que as denuncias do sector gandeiro eran certas. O mercado europeo estivo exposto a importacións que non garanten o cumprimento da normativa hixiénico-sanitaria esixida aos produtores comunitarios por fallos na rastrexabilidade, tal e como recoñece a auditoría publicada pola Comisión Europea o pasado mes de febreiro”, subliñou Joaquín gargallo, responsable de vacún de carne de COIAG. A isto tamén se sumarían, tal e como recolle a investigación realizada pola organización irlandesa IFA, graves diferenzas en materia de benestar animal e medio ambiente no modelo de neno e engorde de gando das granxas brasileiras en relación ás europeas”
Desde COAG denuncian “a desproporcionada asimetría na aplicación dos controis. Calquera gandería española ou europea debe responder de inmediato a calquera requirimento en materia de rastrexabilidade, sanidade e benestar animal. Con todo, Bruxelas atrasou meses a aplicación da mesma normativa cara ao continxente do bloque de Mercosur”.
Por iso, desde a COAG exiten que esta medida de bloqueo e inspección sanitaria non se limite unicamente ao Brasil, senón que se estenda sen excepcións a todo o continxente e a todos os países do bloque de Mercosur (Arxentina, Uruguai e Paraguai). “A aplicación de inspeccións para detectar deficiencias en materia de rastrexabilidade, sanidade, deforestación e uso de promotores de crecemento, deben aplicarse non só a nivel documental, senón de forma real e efectiva a cada partida importada”, subliñan.
Desde COAG lembran que xa esixiron formalmente en xullo ao Ministerio de Agricultura a activación inmediata das cláusulas de salvaguardia contempladas no Regulamento de Execución do acordo. As importacións de carne baixo condicións arancelarias preferentes provocaron un afundimento inxustificado das cotizacións nas principais lonxas españolas, trasladando a presión económica ás explotacións familiares de vacún de carne. Os resultados da auditoría da Comisión confirman que a competencia desleal da carne brasileira estaba baseada non só en dumping económico, senón tamén nun grave dumping normativo.