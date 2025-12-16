ESENCIAIS PEFC 2025 reúne en Santiago aos principais axentes do sector forestal galego para poñer en valor o compromiso coa xestión sostible

O Auditorio do Edificio FEUGA acolleu hoxe ESENCIAIS PEFC 2025, unha xornada organizada por PEFC Galicia que contou cunha ampla participación de representantes do sector forestal galego, administracións públicas, empresas e entidades vinculadas á xestión forestal sostible e á madeira certificada.
O evento estruturouse arredor de tres faladoiros que ofreceron unha visión completa do sector, desde unha perspectiva institucional ata a realidade do monte e da industria, culminando cun acto de recoñecemento ás empresas pioneiras na certificación PEFC en Galicia.
Ollada ao presente e ao futuro do sector forestal galego
O primeiro faladoiro estivo centrado na situación actual e nos retos de futuro do sector forestal galego, coa participación de José Luis Chan Rodríguez, Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia; Alfredo Fernández Ríos, Director da Axencia Galega da Industria Forestal; e Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, Presidente de PEFC Galicia. Durante o diálogo abordáronse os retos actuais da planificación forestal, da industria e da certificación, así como o papel estratéxico da madeira na bioeconomía. Os relatores coincidiron na importancia da coordinación entre estes ámbitos para reforzar a competitividade, a sustentabilidade e o valor social da madeira galega. Enrique Valero salientou como fito destacado que España acadou xa os 3 millóns de hectáreas certificadas PEFC, subliñando ademais que máis do 80 % das persoas propietarias e xestoras certificadas son galegas, así como que Galicia mantén o liderado estatal en cadeas de custodia certificadas.
O monte medra con nós: experiencias de XFS-PEFC
O segundo bloque puxo o foco no territorio e nas experiencias reais de xestión forestal sostible certificada. Neste contexto, PEFC Galicia destacou o Programa de Recoñecemento de Montes PEFC, unha iniciativa creada para dar visibilidade ao traballo exemplar que milleiros de propietarios e xestores realizan a diario nos montes galegos. As experiencias compartidas amosaron a importancia da xestión activa, a diversificación de aproveitamentos e o impacto social e ambiental positivo da certificación.
Pioneiras PEFC: empresas que marcaron o rumbo.
O terceiro faladoiro estivo dedicado ás empresas que apostaron pola certificación PEFC desde os seus inicios, nun momento no que non existían referentes previos en Galicia. As intervencións puxeron en valor o papel da cadea de custodia, a profesionalización do sector e a importancia da trazabilidade e da confianza nos mercados.
Recoñecemento a 20 anos de compromiso
Un dos momentos centrais da xornada foi a entrega de recoñecementos ás empresas impulsoras do Grupo Galego de Cadea de Custodia, que este ano cumpre 20 anos de traxectoria. PEFC Galicia quixo destacar así o labor colectivo dun modelo pioneiro que facilitou o acceso á certificación a numerosas pemes do sector, contribuíndo á súa competitividade e ao consumo responsable de madeira certificada.
Durante o acto recoñeceuse, en primeiro lugar, o traballo do propio Grupo Galego de Cadea de Custodia, así como das empresas que formaron parte da súa creación e que manteñen o seu compromiso coa certificación PEFC dúas décadas despois.
Empresas recoñecidas:
– Grupo Galego de Cadea de Custodia
– Maderas Hermanos Castro, S.L.
– Rogelio Piñeiro Vázquez e Hijos, S.L.
– Explotaciones Forestales del Noroeste, S.A. (EXFORES)
– EXFOPINO, S.L.
– Maderas Pérez Giménez, S.L.
– Maderas Ojea, S.L.
– Maderas Romero Cambeiro, S.L.
– Maderas Hermanos García Rocha, S.L.
ESENCIAIS PEFC 2025 pechouse cunha mensaxe clara: a xestión forestal sostible, a certificación e o compromiso das persoas e empresas que forman parte da cadea forestal son elementos esenciais para garantir o futuro dos montes galegos e do sector.