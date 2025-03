Equipos para ensilado de herba Krone, garantía e eficacia na produción forraxeira

A marca alemá Krone, unha das referencias en maquinaria para recollida de forraxe, presenta unha ampla gama de solucións de cara á campaña de ensilado de herba desta primavera.

A necesidade de facer un ou máis cortes nun breve espazo de tempo, condicionado moitas veces pola climatoloxía e pola necesidade de labrar despois o millo, está a levar ás explotacións a apostar por máquinas máis eficientes, capaces de axilizar os traballos e obter un maior rendemento por hectárea.

“As campañas de ensilado de herba son sempre moi curtas, porque sempre pode chover e porque hai que preparar despois as terras para botar cedo o millo, por iso a tendencia é ir a equipos cada vez máis grandes, en función do caballaje do tractor, para facer o traballo agrario en menos tempo, reducindo as horas e tamén o gasto”, explica José Ángel Millares, xerente da empresa lucense de maquinaria agrícola Millares Torrón SL, que ten representación de Krone, entre outras marcas.

O fabricante alemán dispón dunha máquina axeitada para cada uso e tipo de explotación, con máis de 240 modelos en carteira de segadoras de discos, rastrillos hileradores, rotoempacadoras e encintadoras, ademais de picadoras de forraxe e remolques de transporte.

“En segadoras o que máis se está vendendo son combinacións triples, con mariposa atrás e frontal central diante, chegando a 9-10 metros de anchura de sega en cada pasada, rastrillos hileradores de até 6 rotores e 20 metros e rotoempacadoras de cámara variable”, detalla José Ángel.

Segadoras de mariposa EasyCut B 950 Collect

En combinación cunha segadora frontal, a segadora tripla é capaz de lograr un rendemento por superficie de ata 14 ha/hora cunha anchura de traballo de 9,45 metros. Se queremos prescindir dun acondicionador, o peso é máis lixeiro, de xeito que a combinación de sega de estrutura compacta pode empregarse mesmo con tractores a partir dunha potencia de aproximadamente 180 cabalos cun consumo de combustible relativamente baixo.

Desta forma, a EasyCut B 950 Collect é ideal para segar en terreos menos firmes ou mesmo en pendentes. Grazas ás cintas agrupadoras de hileras, pódese colleitar de forma eficiente materiais cunha grande cantidade de forraxe.

O parafuso senfín e a barra segadora EasyCut B950 dispóñense en paralelo para permitir cordóns de herba de gran volume, xa que o sistema hidráulico de apertura e peche da hilera permite seleccionar entre tres modos de depósito en función da anchura que queiramos acadar.

A segadora EasyCut B 1050 Eb 950 de Krone desenvolve un novo concepto de manexo ISOBUS

O manexo da máquina pode levarse a cabo de forma intuitiva a través do terminal ISOBUS do tractor. Deste xeito, a segadora frontal intégrase por completo no manexo da combinación de sega.

Coa EasyCut B 1050 Eb 950 Collect, Krone demostrou unha vez máis a súa notable capacidade de innovación e a súa orientación ao cliente para afrontar con eles os desafíos da agricultura moderna.

Rotoempacadoras VariPack

As rotoempacadoras de cámara variable VariPack son coñecidas pola alta densidade no empacado e polo seu máximo rendemento. Tamén destacan pola rápida expulsión do rolo, xa que a comporta traseira pode abrirse e pecharse en menos de cinco segundos. Ademais, ofrece a posibilidade de incorporar unha pinza que suxeita o rolo ao pousalo no chan para evitar que role en terreos con pendente.

A Krone Varipack é unha máquina profesional para clientes esixentes

As rotoempacadoras VariPack caracterízanse pola súa tecnoloxía sinxela, sen excéntrica e con poucas pezas móbiles, o que reduce os desgastes, as avarías e os mantementos. Grazas á súa accesibilidade, é extremadamente doada de manter, con lubricación central para os coxinetes e automática para as cadeas, o que reduce ao mínimo o tempo necesario.

O diámetro de paca regulable electronicamente desde 0,80 a 1,65 metros ou mesmo 1,90 metros no modelo 190 XC Plus fai que o diámetro da paca poida axustarse de maneira totalmente variable en escalóns de 1 cm para adaptar o tamaño dos rolos á finalidade de uso que van ter.

CONTACTO: Millares Torrón SL Teléfono: 982 221 966 Email: correo@millarestorron.com