Entrepinares, Dairylac e Novafrigsa logran as maiores axudas para proxectos de transformación agroalimentaria

A Consellería do Medio Rural fixo pública no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución da convocatoria de axudas destinadas á transformación e comercialización de produtos agrarios, unha liña de financiamento cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).
Nesta edición, a Xunta de Galicia destina máis de 16 millóns de euros ao apoio de 36 novos proxectos empresariais e industriais orientados a incrementar o valor engadido do sector primario galego. Con todo, a elevada demanda rexistrada nesta convocatoria provocou que un total de 48 solicitudes fosen desestimadas.
Entre os proxectos que obteñen unha maior contía económica destacan os presentados por industrias de referencia no panorama agroalimentario galego como Entrepinares (3 millóns de euros), Dairylac (2,7 millóns) e Novafrigsa (1,6 millóns).
A meirande parte do crédito orzamentario adxudicado concentrarase de feito nas cadeas de valor dos sectores lácteo e cárnico, considerados dous piares fundamentais para o desenvolvemento económico e a fixación de poboación no medio rural de Galicia.
Algunhas outras das principais industrias beneficiadas son Granja Campomayor (1,5 millóns de euros), Queixos Galicia -a alianza de Aira e García Baquero- (1,3 millóns de euros) ou Celega (1,1 millóns de euros). Pódese consultar na resolución o listado completo de industrias beneficiadas.
Dúas liñas de apoios: industrial e ambiental
A convocatoria deste ano introduce como principal novidade a creación de dúas liñas subvencionables diferenciadas. A primeira delas está orientada á transformación e comercialización de produtos agroalimentarios, contaba cun orzamento de 15 millóns de euros dirixido a mellorar o rendemento económico das empresas, fomentar a calidade das producións e potenciar a súa competitividade nos mercados internacionais.
Pola súa banda, a segunda liña céntrase exclusivamente en investimentos con obxectivos ambientais e dispuña de 7,9 millóns de euros. A través desta liña novidosa, os fondos subvencionarán proxectos dirixidos á mellora da eficiencia enerxética, a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro, a incorporación de enerxías alternativas e o procesamento de biomasa agrícola na industria agroalimentaria.
En conxunto, a Consellería do Medio Rural prevé mobilizar ata o ano 2028 un orzamento total de 23 millóns de euros para este programa de axudas, o que destaca que supón un incremento substancial sobre os 19 millóns que estaban previstos inicialmente.