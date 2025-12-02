Entregan os premios do Concurso de Mel 5 Estrelas 2025

O Concurso Mel 5 Estrelas 2025 é un punto de encontro entre os abelleiros galegos. Así o destacan dende a Asociación Galega de Apicultura e subliñan o esforzo dos produtores ano a ano.
O comité de cata foi constituído por: Isabel Sánchez, mestra do CIFP Compostela, con ampla experiencia en catas; Sarai Vázquez, apicultora; Josefa Durán, apicultora, con formación na cata de meles e socia de AGA e Pablo Gómez, apicultor, formado na cata de meles e socio de AGA. Así mesmo, organizaron e supervisaron todo o proceso:
Joaquín Lozano Parejo, veterinario de AGA e membro do Comité Organizador e Iago Roca Agra, técnico de AGA e membro do Comité Organizador.
RESULTADOS
Mel de Castiñeiro
1º Castiñeiro: O mel de Brea. María del Mar Brea Botana. A Estrada (Pontevedra)
2º Castiñeiro: Aialma. José Antonio Pazos González. Souteliño, Laza (Ourense)
3º Castiñeiro: Rapariga. Ramona Mercedes Ríos Varela. Vilareda, Palas de Rei (Lugo)
Diplomas castiñeiro
Excelente:
– Mel Casa da Torre. María del Carmen Gómez Pérez. Cervantes (Lugo)
Moi bo:
– Mel de Liñares. David Liñares González. Lalín (Pontevedra)
– Roomel. Javier Roo Muradas. Bearíz (Ourense)
Mel de Queiroga
1º Queiroga: Mel do Sor. Rubén Amigo Bellas e Ángeles Morán García. Narón (A Coruña)
2º Queiroga: Marmel. Marcos Reimunde Figueira. Alfoz (Lugo)
Mel de Bosque
1º Bosque: Labrega. Xavier Sotelo Fernández. A Pobra de Trives (Ourense)
2º Bosque: A Fervenza. Maricarmen Doval Núñez. Baños de Molgas(Ourense)
3º Bosque: Mel dos penedos. Pablo Penedo Pérez . Pereiro de Aguiar (Ourense)
Diplomas bosque
Moi bo:
– Valdabella. Sonia González Rodríguez. Verín (Ourense)
Mel de Silva
1º Silva: Mel Casa da Torre. María del Carmen Gómez Pérez. Cervantes (Lugo)
2º Silva: Meleiras do Suído. Melissa Antonieta Terán Peña e Fátima Estévez Posada. Fornelos de Montes (Pontevedra)
Diplomas silva
Moi bo:
– Mel a Devesa. Marcos Rodríguez Mendoza. Monforte de Lemos (Lugo)
– Mel de Liñares. David Liñares González. Lalín (Pontevedra)
Mel de Eucalipto
Non houbo mostras suficientes para constituír esta categoría, polo que só se entregaron mencións.
Diplomas eucalipto
Moi bo:
– Mel de Liñares. David Liñares González. Lalín (Pontevedra)
– A Montesiña. Dolores Aboal Díaz. Pontevedra (Pontevedra)
Mel Multifloral
Non houbo mostras suficientes para constituír esta categoría, polo que só se entregaron mencións.
Diplomas multifloral
Moi bo:
Deseño e etiquetaxe
1° Brigantia. Marcos Fernández Freire e Sonia García Fontelo. Boimorto (A Coruña)
2° Aialma. José Antonio Pazos González. Souteliño, Laza (Ourense)
3° Berce. José González Novoa. Vedra (A Coruña)
Diplomas etiquetaxe
Excelente:
-Labrega. Xavier Sotelo Fernández. A Pobra de Trives (Ourense)