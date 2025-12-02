Inicio / Apicultura / Entregan os premios do Concurso de Mel 5 Estrelas 2025

Entregan os premios do Concurso de Mel 5 Estrelas 2025

A Asociación Galega de Apicultura destaca a alta calidade dos produtos dos produtores e tamén o esforzo para conseguir chegar aos trofeos que repartiron

Campo Galego
Ir a los comentarios
Entregan os premios do Concurso de Mel 5 Estrelas 2025

Imaxe dos galardoados.

O Concurso Mel 5 Estrelas 2025 é un punto de encontro entre os abelleiros galegos. Así o destacan dende a Asociación Galega de Apicultura e subliñan o esforzo dos produtores ano a ano.

O comité de cata foi constituído por: Isabel Sánchez, mestra do CIFP Compostela, con ampla experiencia en catas; Sarai Vázquez, apicultora; Josefa Durán, apicultora, con formación na cata de meles e socia de AGA e Pablo Gómez, apicultor, formado na cata de meles e socio de AGA. Así mesmo, organizaron e supervisaron todo o proceso:
Joaquín Lozano Parejo, veterinario de AGA e membro do Comité Organizador e Iago Roca Agra, técnico de AGA e membro do Comité Organizador.

RESULTADOS

Mel de Castiñeiro
1º Castiñeiro: O mel de Brea. María del Mar Brea Botana. A Estrada (Pontevedra)

2º Castiñeiro: Aialma. José Antonio Pazos González. Souteliño, Laza (Ourense)

3º Castiñeiro: Rapariga. Ramona Mercedes Ríos Varela. Vilareda, Palas de Rei (Lugo)

Diplomas castiñeiro
Excelente:
– Mel Casa da Torre. María del Carmen Gómez Pérez. Cervantes (Lugo)
Moi bo:
– Mel de Liñares. David Liñares González. Lalín (Pontevedra)
– Roomel. Javier Roo Muradas. Bearíz (Ourense)

Mel de Queiroga
1º Queiroga: Mel do Sor. Rubén Amigo Bellas e Ángeles Morán García. Narón (A Coruña)

2º Queiroga: Marmel. Marcos Reimunde Figueira. Alfoz (Lugo)

Mel de Bosque
1º Bosque: Labrega. Xavier Sotelo Fernández. A Pobra de Trives (Ourense)

2º Bosque: A Fervenza. Maricarmen Doval Núñez. Baños de Molgas(Ourense)

3º Bosque: Mel dos penedos. Pablo Penedo Pérez . Pereiro de Aguiar (Ourense)

Diplomas bosque
Moi bo:
– Valdabella. Sonia González Rodríguez. Verín (Ourense)

Mel de Silva
1º Silva: Mel Casa da Torre. María del Carmen Gómez Pérez. Cervantes (Lugo)

2º Silva: Meleiras do Suído. Melissa Antonieta Terán Peña e Fátima Estévez Posada. Fornelos de Montes (Pontevedra)

Diplomas silva
Moi bo:
– Mel a Devesa. Marcos Rodríguez Mendoza. Monforte de Lemos (Lugo)
– Mel de Liñares. David Liñares González. Lalín (Pontevedra)

Mel de Eucalipto
Non houbo mostras suficientes para constituír esta categoría, polo que só se entregaron mencións.

Diplomas eucalipto
Moi bo:
– Mel de Liñares. David Liñares González. Lalín (Pontevedra)
– A Montesiña. Dolores Aboal Díaz. Pontevedra (Pontevedra)

Mel Multifloral
Non houbo mostras suficientes para constituír esta categoría, polo que só se entregaron mencións.

Diplomas eucalipto
Moi bo:
– Mel de Liñares. David Liñares González. Lalín (Pontevedra)
– A Montesiña. Dolores Aboal Díaz. Pontevedra (Pontevedra)

Deseño e etiquetaxe
1° Brigantia. Marcos Fernández Freire e Sonia García Fontelo. Boimorto (A Coruña)

2° Aialma. José Antonio Pazos González. Souteliño, Laza (Ourense)

3° Berce. José González Novoa. Vedra (A Coruña)

Diplomas etiquetaxe
Excelente:

-Labrega. Xavier Sotelo Fernández. A Pobra de Trives (Ourense)

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información