Entregados os premios das Catas de Meles e Queixos de Galicia

Na xornada de onte levouse a cabo a entrega dos premios da XXVIII Cata dos Queixos e a XXIV Cata dos Meles de Galicia, na Quinta da Auga en Santiago de Compostela. No activo estivo presente a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte.
A presente edición contou coa participación de 31 queixerías, que achegaron 66 mostras, e 28 industrias do mel, con 58. Estiveron representados produtos amparados polos distintivos das denominacións de orixe protexidas San Simón da Costa, Arzúa-Ulloa, Queixo Tetilla e Cebreiro; da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia; de Agricultura Ecolóxica e de Artesanía Alimentaria.
A conselleira destacou que estes premios son un recoñecemento colectivo ao bo facer, á calidade e ao respecto polas tradicións. Neste sentido, engadiu que axudan a dar visibilidade ao traballo ben feito, xa que cada bote de mel e cada queixo ten detrás “un enorme compromiso coa terra” e son un reflexo da Galicia Calidade.
Gómez felicitou a todos os participantes, tanto aos gañadores como en xeral a todos os produtores, e tamén quixo poñer en valor o traballo dos catadores, que tiveron que escoller aos mellores entre unhas propostas de “altísima” calidade. Por iso, agradeceu a súa entrega e profesionalidade á hora de asumir esta responsabilidade.
Asemade, lembrou que Galicia é a terceira comunidade de España con maior número de selos de calidade diferenciada, concretamente 36, aos que se lle suman Agricultura Ecolóxica e Artesanía Alimentaria. “Isto é mérito de todos e cada un dos produtores galegos”, destacou.
Este é o listado dos meles e queixos galardoados.