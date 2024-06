Entregados os premios Biomasa Galega en Galiforest

A sétima edición do monográfico forestal Galiforest, que se está a celebrar desde este xoves ata o sábado no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón), resaltou hoxe a importancia da biomasa dentro do sector forestal con actividades dedicadas especialmente a esta área de negocio.

O evento incluíu a celebración dos primeiros Premios Biomasa Galega, unha iniciativa do Clúster da Biomasa de Galicia. Francisco Álvarez, presidente do clúster, foi o encargado de abrir o acto, mentres que Jacobo Aboal, director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), clausurou o evento. Os premios recoñeceron o traballo de diversas entidades e persoas no avance cara a unha industria máis sostible, destacando a Luis Ortiz Torres na traxectoria investigadora e a empresas como Nutrimentos Deza e a Compañía Española de Algas Marinas polas súas iniciativas de descarbonización. Tamén se lle fixo un recoñecemento honorífico a Ignacio Lema, primeiro director de XERA, e ó Concello de Portas, como mellor iniciativa pública local en biomasa.

O resto dos galardóns foron o Premio á Traxectoria Empresarial no Campo da Calefacción con Biomasa, para José Carlos Alonso, da empresa Ecoforest; o Premio á Aposta pola Biomasa na Administración Autonómica á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e o Premio ao Impulso sectorial da Biomasa por parte da Administración a todo o equipo da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), representado polo seu director, Jacobo Aboal, Mercedes Rois e Isabel Puentes.

Ademais, no marco do certame, realizouse unha xornada técnica sobre a certificación da sustentabilidade da biomasa, organizada polas Asociación Española da Biomasa (Avebiom) e o Clúster da Biomasa de Galicia. Nela, expertos como Pablo Rodero de Avebiom e representantes de empresas do sector como Biomasas Forestais do Cantábrico e Ecowarm, discutiron sobre a importancia do sistema SURE, líder europeo en certificación da sustentabilidade da biomasa, mostrando ademais exemplos prácticos da súa aplicación.