Ensaios en Galicia coas variedades de millo forraxeiro: Resultados 2025

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) vén de publicar a actualización para o ano 2025 dos ensaios sobre o valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia, unha referencia que serve de axuda á hora de escoller as variedades que mellor se adaptan a cada zona con vistas á campaña de sementeira que comezará nas vindeiras semanas.

Trátase dunha análise comparativa anual que se realiza dende o ano 1999 co obxectivo de avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais máis utilizadas na comunidade. Os ensaios fixéronse en catro comarcas: Sarria, Trasdeza, Ordes e A Mariña lucense.

Nos campos de cultivo utilízase un deseño en bloques ao chou con tres repeticións, cunha densidade de 90.000 plantas/ha. Recolleuse cada variedade no momento en que a liña de leite estaba a 1/3-1/2 do ápice (gran pastoso-vítreo) e analizouse a parte verde da planta e as espigas por separado.

Variedades cun ano de avaliación, con menor fiabilidade:

Variedades con dous ou máis anos de avaliación, maior fiabilidade:

Recomendacións para elixir unha variedade

Á hora de elixir unha variedade, dende o CIAM recomendan que o primeiro que temos que ter en conta é o ciclo que resulte máis axeitado ao clima da zona.

Neste sentido aconsellan que:

-Se sabemos a data de sementeira e sumamos os días que aparecen na columna “Días S-C”, teremos a data probable de recollida para unha zona fría do interior.

-Se é unha zona cálida haberá que restarlle 15 días.

-Tamén é importante a dispoñibilidade de maquinaria para esa data.

-Dentro do ciclo elixido, dende o CIAM recomendan escoller aquelas variedades que reúnan as dúas condicións seguintes ao mesmo tempo:

-Un elevado índice produtivo (IP) (canto maior sexa o dato da columna IP, mellor)

-Unha elevada calidade (canto maiores sexan os datos das columnas ESPIGA, DMO e PB, mellor).