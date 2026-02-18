Enquisa sobre como mellorar a sustentabilidade do sector vitivinícola en Galicia

O proxecto europeo SUDOE SOIL & WINE RESIDUES no que participan diversas entidades galegas como a Universidade de Santiago de Compostela ou a Mancomunidade do Salnés, acaba de lanzar unha enquisa dirixida á sociedade en xeral, e aos produtores vitícolas en concreto, sobre como mellorar a sustentabilidade da viticultura en Galicia.
A enquisa ten como obxectivo realizar un diagnóstico sobre os problemas e desafíos do sector vitivinícola.
O formulario está accesible na seguinte ligazón.
Aínda que o público obxectivo da mesma son viticultores e adegas, tamén se busca recoller a valoración da cidadanía en xeral e do sector empresarial.