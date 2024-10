Enquisa aos veterinarios sobre terapias selectivas para o secado en vacún de leite

A Dirección do Consello Portugués de Saúde da Ubre (CPSU) realizará os próximos 8 e 9 de novembro, en Barcelos (Portugal), a III edición dos Encontros Ibéricos de Calidade do Leite e a IX Conferencia Anual do CPSU.

No ámbito dos III Encontros Ibéricos foi elaborado unha enquisa sobre terapias selectivas destinada a compañeiros veterinarios portugueses e españois. Os resultados desta enquisa servirán de base de discusión, o día 8 de novembro durante o encontro, para os médicos veterinarios ibéricos.

Programa do III Encontros Ibéricos de Calidade do Leite (8 de novembro)

14:00. Apertura do secretariado.

14:30. Inicio da sesión.

14:45. Simposio. Terapia de secado con: Alejandro Lopez (CRONOMILKING); Oriol Franquesa (Q-LLET, SLP); Carlos Noya (SERAGRO); AlejandraMartorell (PSVET DAIRY CONSULTANT); João Sousa (SEGALAB); Luís Pinho (SVA); Joana Correia (CAVC); Nuno Tavares (MPLVET)

18:00. Milk Break

18:30. Remate da sesión.

Programa da IX Conferencia Anual do CPSU (9 de novembro)