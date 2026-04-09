Encontros das organizacións agrarias en Madrid para pedir intervención sobre os novos contratos lácteos

Unións Agrarias e Sindicato Labrego completaron estes días unha intensa axenda de reunións en Madrid, con Ministerio e AICA, para trasladar a súa disconformidade cos novos contratos lácteos. Unións reuniuse onte coa secretaria de estado de Agricultura e Alimentación, Begoña García Bernal, á que lle trasladaron que a baixada xeralizada de 8 céntimos por litro de leite, nun contexto de suba dos custos de produción, “atenta contra a legalidade vixente”, polo que instan ao Ministerio a tomar cartas no asunto.
Unións Agrarias aproveitou o encontro para advertir de que a entrada masiva de cisternas de leite de Francia e Portugal, con cotizacións artificialmente baixas, está xa a producir un efecto contaxio sobre as que se comercializan en Galicia, arrastrando a cadea de valor.
Outro dos focos da xornada de onte estivo na mesa sectorial do vacún de leite convocada polo Ministerio de Agricultura. A representante do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, destaca da reunión que “quedaron de manifesto cuestións que vimos denunciando desde hai tempo. A primeira é que estes contratos que acaban de impoñerse ao sector produtor deberán considerarse ilegais polo feito de que destrúen claramente o valor”.
Engade que dende o Sindicato xa denunciaron que se está destruíndo o valor na cadea, “algo ilegal na Lei da Cadea” e consideran que non hai ningunha xustificación para a baixada de prezos.
Por parte do Ministerio, trasladouse a evolución á alza das entregas de leite, que nos primeiros dous meses do ano aumentaron un 1,6%, trala baixada do pasado ano.
O Ministerio tamén destacou o bo momento de prezos dos últimos meses, por riba da media europea, e recordou a importancia do paquete lácteo e da lei da cadea alimentaria para garantir tanto un reparto xusto do aumento dos custos como unhas relacións comerciais transparentes.
Reunión coa AICA
En paralelo, o secretario xeral de Unións Agraria, Roberto García, mantivo onte unha reunión coa directora da AICA, María Fernández Sanz, á que lle pediu declarar ilegais os contratos en vigor dende o 1 de abril, tanto pola falta de negociación como por unha baixada de prezos que “non ten en conta a suba de custos de produción”.
O día anterior, tamén unha delegación de COAG e Sindicato Labrego se reuniron coa AICA para abordar os novos contratos lácteos.