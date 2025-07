Encontro de Medio Rural co sector agrario pola posible perda de peso da PAC en Europa

A proposta da Comisión Europea para modificar a Política Agraria Común (PAC) a partir do 2028 xera un rexeitamento unánime a nivel de España, tanto por parte das distintas Administracións como do conxunto do sector agrario (organizacións e cooperativas). En Galicia, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, vén de manter un encontro coas principais organizacións agrarias e a Asociación Galega de Cooperativas para abordar a situación.

Un dos principais problemas é que a partir do 2028 se baralla unha posible perda do presuposto comunitario destinado á PAC, de ata un 20%. A segunda cuestión é a perda de peso da Política Agraria Común, que pasará a un fondo rural, xunto con outras políticas, para ser xestionado polos diversos Estados membros con maior peso dos criterios propios.

A idea do sector agrario galego é manter unha reunión do Consello Agrario Galego tralo verán, para abordar a situación, e pídese tamén a convocatoria dunha Conferencia Sectorial de Agricultura, entre Ministerio e comunidades autónomas. O obxectivo é presentar unha proposta común en defensa da continuidade do actual modelo da PAC e sen recurte de fondos.