Ence volve a beneficios no segundo trimestre de 2026, apoiado na mellora do ciclo da celulosa e a redución de custos

Ence obtivo un beneficio neto de 0,5 millóns de euros no segundo trimestre de 2026 grazas á recuperación do prezo da celulosa desde os mínimos rexistrados e á redución de custos derivada da execución do Plan de Eficiencia e Competitividade para o negocio de Celulosa, anunciado pola compañía.
O ebitda consolidado do segundo trimestre de 2026 situouse en 27 millóns de euros, un 16% máis que no mesmo período de 2025, cuxo resultado incluía 10 millóns de euros de Certificados de Aforro Enerxético (CAE).
Celulosas especiais, unha aposta estratéxica
No negocio de Celulosa tamén destaca o avance da compañía como fabricante de celulosas especiais substitutivas da fibra longa, incluída a súa nova liña de celulosa absorbente (fluff) dirixida ao mercado de produtos de hixiénicos e de incontinencia, que se atopa en proceso de homologación. Estas celulosas especiais, que xeran unha marxe medio adicional de 36 €/t fronte á estándar, representan o 34% das vendas en 2026, fronte ao 30% en 2025. O obxectivo é que superen o 62% en 2028, reforzando o posicionamento de Ence como fabricante máis competitivo de produtos substitutivos de fibra longa.
Cash cost á baixa
En liña coa aposta da compañía pola redución de custos, o cash cost (custo de produción) do segundo trimestre de 2026 en Celulosa situouse en 455 €/t, é dicir, 67 €/t por baixo do trimestre anterior. Esta mellora reflicte o foco de Ence na implementación do Plan de Eficiencia e Competitividade.
Moeve selecciona a Magnon para un proxecto estratéxico na refinería de Huelva
O negocio de calor industrial renovable continúa acelerando o seu crecemento. Durante o segundo trimestre entrou en operación un novo proxecto con dúas caldeiras. A compañía prevé pechar 2026 con cinco proxectos operativos, fronte a un ao peche de 2025.
Ademais, Moeve seleccionou a Magnon Servizos Enerxéticos, filial de Ence, como provedor para desenvolver unha planta de enerxía térmica na súa refinería de Huelva. Ambas as compañías atópanse actualmente na fase final de negociación contractual. O proxecto, de gran escala, contempla unha produción prevista superior a 350 GWht, e foi declarado proxecto estratéxico pola Junta de Andalucía.
Avances en biometano
Pola súa banda, en biometano, a compañía conta cunha carteira de 41 proxectos e ata 4 TWh de capacidade, fronte ao obxectivo de 1 TWh en 2030. Deles, 28 iniciativas atópanse en fase de enxeñería e tramitación administrativa. A compañía espera obter a primeira Autorización Ambiental Integrada (AAI) durante o segundo semestre de 2026.