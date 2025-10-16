Ence Terra reúne a emprendedores do medio rural galego para debater sobre o seu presente e futuro

O Pazo de Rubianes acolleu a IV edición do foro “En Primeira Persoa do Rural”, un encontro impulsado por Ence Terra que reuniu a emprendedores, produtores e referentes do medio rural para debater sobre o presente e o futuro dun territorio que está a demostrar que ten moito que ofrecer. Juan Carlos Pérez (Aldealista), Ester Ordóñez (IXP Mel de Galicia) e Javier Agrelo (Biofruit Galicia) foron os protagonistas desta xornada na que se abordaron oportunidades e retos dunha contorna chea de opcións para un desenvolvemento sostible.
Ao longo da conversa, os participantes compartiron experiencias concretas e aprendizaxes inspiradoras. A mensaxe foi clara e unánime: o rural galego non é unha reliquia do pasado, senón un espazo de innovación, emprego e oportunidades.
Repoboar e dinamizar: un reto con resultados reais
O despoboamento segue sendo un dos principais desafíos: 207 dos 313 municipios galegos teñen menos de 5.000 habitantes e cada semana desaparece unha aldea. Con todo, hai iniciativas que están a demostrar que reverter esta tendencia é posible.
Un exemplo é Aldealista, o proxecto impulsado por Juan Carlos Pérez, que conecta a persoas interesadas en vivir no rural con municipios que ofrecen vivenda, emprego e comunidade. Grazas a esta iniciativa, máis de 200 persoas asentáronse en pobos galegos e máis de 75 vivendas abandonadas volveron á vida. Ademais, máis de 100 concellos sumáronse xa a esta rede colaborativa.
“O que non se comunica non existe”, subliñou Juan Carlos, lembrando que un dos factores clave para atraer novos poboadores é dar visibilidade ás oportunidades reais que existen no territorio.
A apicultura como motor de desenvolvemento e biodiversidade
A apicultura galega consolidouse como un dos piares estratéxicos do medio rural. A IXP Mel de Galicia lidera en Europa en número de apicultores e colmeas certificadas, e o seu impacto vai moito máis alá da produción.
“As tres cuartas partes de Galicia son rurais, co cal se investimos no rural estamos a investir en toda Galicia”, sinalou Ester Ordóñez, presidenta do Consello Regulador e administradora da Agrupación Apícola de Galicia. A apicultura non só xera valor engadido, senón que fomenta a biodiversidade, mellora a polinización e abre oportunidades de negocio diversificadas, desde o turismo apícola ata a cosmética natural.
Ordóñez insistiu en que o sector está a atraer cada vez a máis novos e lembrou que “todo o que non é rural depende do rural”, unha frase que resume a importancia estratéxica do territorio na economía galega.
Innovar desde a terra: novas oportunidades para o emprendemento
Outro exemplo de como o campo pode ser un espazo de innovación achégao Biofruit Galicia, a empresa creada por Javier Agrelo na Estrada. O que empezou como unha hectárea de kiwi converteuse nun proxecto de case sete hectáreas dedicadas á produción ecolóxica de froita, con actividades de agroturismo e eventos que dinamizan a economía local.
Para Agrelo, a clave está en cambiar a percepción do rural: “Se che gusta vivir do rural, quérelo e valóralo, debes darlle para diante”, sinalou. A súa experiencia demostra que apostar por produtos diferenciados, con valor engadido e sostibles é unha vía eficaz para reter poboación, atraer talento e diversificar a economía local.
Estratexias que funcionan: leccións do IV Foro
Do debate xurdiron varias ideas clave que poden servir de guía para outros proxectos e territorios. A primeira delas, que visibilizar oportunidades é esencial. Así, comunicar de forma activa a existencia de vivenda, emprego e calidade de vida no rural é un factor determinante para atraer novos habitantes.
Tamén se coincidiu en que diversificar a actividade económica crea arraigo. Sectores como a apicultura ou a produción ecolóxica demostran que hai modelos rendibles, sostibles e con proxección de futuro. Por último, constatouse a necesidade de vincular territorio e proxecto de vida: máis aló de repoboar, trátase de xerar contornas nos que as persoas poidan desenvolver a súa actividade profesional e persoal con calidade de vida.
Un futuro con raíces
O foro “En Primeira Persoa do Rural” volveu deixar claro que o desenvolvemento do territorio depende do compromiso e a colaboración entre persoas, institucións e empresas.
Como resumiu Juan Carlos Pérez: “Atopámonos con casas sen xente e con xente sen casa. Aproveitemos as fortalezas do territorio para pechar ese círculo.”
Porque se algo quedou de manifesto en Vilagarcía de Arousa é que, con proxectos ben deseñados, alianzas público-privadas e modelos produtivos sostibles, o rural galego non só ten futuro, senón que pode liderar a transformación económica do territorio.