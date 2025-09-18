Ence Terra: máis de 2.000 asesoramentos persoalizados a propietarios para impulsar o valor dos seus montes

A riqueza forestal do noroeste peninsular —especialmente en Galicia, Asturias e Cantabria— é un piar económico, ambiental e cultural de gran importancia. Miles de hectáreas de monte, ben xestionadas, poden ser unha fonte estable de emprego, conservación e desenvolvemento rural. Para moitas familias, as súas plantacións son un patrimonio que precisa atención técnica e planificación a longo prazo.
Neste contexto, cada vez máis propietarios forestais confían no apoio técnico de Ence Terra, un servizo especializado que os acompaña na xestión das súas plantacións. Dende a súa posta en marcha en 2023, esta iniciativa de Ence xa realizou máis de 2.000 asesoramentos personalizados e gratuítos, converténdose nunha ferramenta de referencia para quen busca mellorar o rendemento e a sostibilidade dos seus montes.
O servizo adáptase ás características de cada finca e cobre todas as etapas do ciclo produtivo: desde o estudo do terreo e a elección das especies, ata recomendacións sobre abonado, silvicultura e momento óptimo de corta. Tamén se incorporou a análise de solos, con máis de 1.200 estudos realizados, para adaptar as prácticas ás condicións de cada parcela.
Para solicitar asesoramento técnico de Ence sobre a xestión forestal de parcelas de eucalipto, só hai que chamar ao teléfono 900 100 750.
José Manuel Neira, propietario forestal en Santiago de Compostela, teno claro: “Chaméi a Ence porque vía que algo non ía ben nas miñas plantacións. Viñeron, fixeron análise do solo, explicáronme o que precisaba o terreo. Seguín as súas recomendacións e agora estou esperando ver os resultados. Foi un traballo moi coidadoso”, asegura.
Para José Manuel, este tipo de apoio é fundamental. “Aínda que sexamos pequenos propietarios, precisamos asesoramento. Plantamos como un plan de pensións para o futuro, e é importante saber que facer en cada momento”, explica.
Xestión conxunta
Ademais do asesoramento individual, Ence Terra promove a xestión agrupada entre propietarios, o que permite acceder a mellores condicións na compra de fertilizantes, maquinaria ou na venda da madeira. Esta estratexia non só mellora a rendibilidade, senón que tamén reduce riscos como incendios ou pragas.
Os propietarios téñeno claro: “Estaría ben que acabemos todos estando un pouco máis xuntos, e intentar crear asociacións para tratar os montes de forma conxunta. Así, quen nos visite poderá ver as plantacións ben coidadas, con menos esforzo individual, maior produción e beneficio, e unha mellor prevención de incendios”.
Actualmente, Ence Terra traballa cunha decena de veciñanzas que están valorando formar unha agrupación de xestión, e organiza xornadas técnicas en localidades rurais para compartir coñecemento e resolver dúbidas directamente cos propietarios.
Unha xestión forestal ben orientada non só mellora o rendemento do monte, senón que tamén impulsa o desenvolvemento rural, fomenta a bioeconomía circular e contribúe á descarbonización da economía. Ence Terra participa neste proceso a través de produtos derivados da madeira como a celulosa e a enerxía renovable con biomasa. Con iniciativas como esta, a xestión forestal deixa de ser unha tarefa illada para converterse nunha parte activa dunha estratexia territorial máis eficiente e sostible.