Ence Terra impulsa un sector forestal máis forte con solucións innovadoras para as empresas

O sector forestal é un dos piares económicos e sociais do noroeste de España. Esta actividade xera emprego e riqueza, e dinamiza o medio rural. Ademais, é vital para a sociedade, ao achegar produtos esenciais para o día a día e enerxía renovable, a partir dunha materia prima como é a madeira: natural, renovable e de proximidade. As empresas que o sustentan enfróntanse hoxe a desafíos complexos para manter a súa competitividade. Ence Terra desenvolveu solucións para todos estes retos, consciente da necesidade de impulsar a eficiencia e competitividade da actividade no monte.
Ence Terra convértese así nun aliado estratéxico para as empresas do sector forestal, cunha oferta de servizos pensada para responder ás súas necesidades reais. O obxectivo é que as empresas forestais poidan operar con eficiencia, rendibilidade e estabilidade. Son solucións concretas e reais, dentro dun compromiso firme co futuro.
A escoita activa é o punto de partida de todos os servizos que Ence Terra ofrece ás empresas colaboradoras.
Ence Terra puxo en marcha un innovador servizo de taller móbil que se despraza ás incidencias en monte
Unha das necesidades máis urxentes identificadas é a xestión de incidencias no monte que afectan á produción. Por iso, Ence Terra pon en marcha un innovador servizo de taller móbil que se despraza ata o lugar da intervención. Deste xeito, é o taller o que acode ao monte, reducindo o tempo e minimizando custos. Ademais, ofrece maquinaria de substitución para que as empresas poidan seguir operando sen interrupcións.
Outro dos grandes retos do sector forestal é a falta de man de obra cualificada. Ence Terra aposta decididamente pola formación como ferramenta para atraer e preparar novos profesionais. Así, a compañía desenvolveu cursos especializados para maquinistas forestais, con máis de 300 horas de práctica real, incluíndo simuladores de maquinaria e adestramento técnico en condicións reais.
Tamén, e co obxectivo de reforzar a seguridade, creouse un pioneiro Centro de Adestramento para Motoserristas, situado en Vilalba (Lugo), un espazo deseñado para formar os mellores profesionais do sector, cun enfoque práctico, seguro e adaptado ás necesidades do monte.
Ademais, Ence Terra colabora cunha empresa especializada na selección de talento, que traballa en Hispanoamérica para conectar profesionais do sector forestal con empresas españolas. Este servizo permite ampliar o abano de perfís dispoñibles e reforzar os cadros de persoal con traballadores motivados e con experiencia.
Estes son algúns dos servizos que Ence Terra ofrece ás empresas da cadea do sector forestal, para acompañalas e apoialas no seu día a día. A través deles, Ence Terra busca proporcionar ferramentas e recursos que faciliten o seu labor, promovan o seu desenvolvemento, a captación e capacitación de talento, e reforcen o compromiso mutuo.
“O sector forestal ten futuro, nós cremos nel e queremos que medre o máis robusto posible, con estabilidade e con oportunidades para todos”, asegura Marcos Losada.
Así, todos os servizos que ofrece Ence Terra forman parte dunha visión máis ampla: a de construír un sector forestal que sexa motor de desenvolvemento rural, xerador de emprego e protagonista da transición cara a unha economía máis verde. Ence Terra agrupa toda a actividade forestal do Grupo Ence, e faino cun enfoque colaborativo, integrador e sostible.