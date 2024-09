Ence Terra e Forma-t lanzan un curso para formar a maquinistas forestais

Ence Terra colabora con Forma-t para a realización dun novo curso gratuíto en setembro para instruír a maquinistas forestais para o manexo de procesadoras e autocargadores. A finalidade é responder á alta demanda de persoal cualificado por parte de empresas do sector, contribuír a incrementar a seguridade e a eficiencia no traballo, mellorar a profesionalización do sector, e xerar oportunidades de emprego no medio rural.

Está previsto que parte dos alumnos, unha vez finalizado o curso, empecen a traballar en empresas líderes do sector forestal, como as de aproveitamento forestal e rematantes de madeira, contribuíndo ao seu crecemento profesional. De feito, existe unha alta demanda de persoal por parte destas empresas, alcanzándose practicamente plena inserción laboral nas edicións anteriores desta iniciativa.

Ademais, e dentro do compromiso de Ence Terra coa igualdade, preténdese promover a contratación de talento feminino, menos representado na ocupación forestal.

Durante o curso, os alumnos aprenderán os fundamentos teóricos para o manexo da maquinaria e o seu mantemento, e realizarán prácticas tanto nun simulador de última xeración como en máquinas profesionais. Ademais, atenderán a un curso de prevención de riscos laborais mediante o cal obterán un certificado en PRL, o que axudará a instruír profesionais con coñecementos en seguridade.

Nesta formación, o alumnado contará con maquinaria real, simuladores e todas as ferramentas e útiles necesarios para garantir unha experiencia de formación o máis próxima posible á contorna laboral.

O curso será impartido pola empresa de formación Grupo Forma-t en Villalba (Lugo), dará comezo neste mes de setembro e contará cunha duración de dous meses e en modalidade presencial. O programa está dirixido a persoas desempregadas, e conta con 15 prazas dispoñibles.

Os interesados no curso poden informarse ou apuntarse ao mesmo a través do teléfono 982 51 36 05, dos emails info@grupoforma-t.es e psanchez@ence.es ou a través da páxina web.