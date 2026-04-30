Ence reduce as perdas no primeiro trimestre

Ence concluíu o primeiro trimestre de 2026 reducindo as súas perdas a preto da metade respecto ao cuarto trimestre de 2025. En concreto, a compañía rexistrou, nos tres primeiros meses de 2026, unhas perdas de 17,6 millóns de euros, que achaca a factores extraordinarios como as folgas na biofábrica de Navia e ós fortes temporais que houbo en España ao comezo do ano, que impactaron no negocio de Renovables.
No que respecta ao ebitda (beneficios operativos, antes de impostos e amortizacións), no primeiro trimestre situouse por enriba do millón de euros, impactado por estes efectos extraordinarios, fronte aos 13 millóns do cuarto trimestre de 2025.
A compañía sinala que se atopa xa posicionada para capitalizar a suba do prezo da celulosa. Así, tras pechar 2025 cun prezo medio historicamente baixo de 1.086 dólares/tonelada (bruto e sen descontos), hai que destacar que, recentemente, anunciouse unha nova suba ata os 1.430 dólares/tonelada (brutos e sen descontos), que se implementará en maio.
Enerxía
O negocio de calor industrial renovable pechará o ano 2026 con cinco proxectos operativos fronte a un de 2025. En biometano, Ence continúa desenvolvendo unha carteira de 41 proxectos, dos cales 25 atópanse en fase avanzada de enxeñería e tramitación administrativa.
Por outra banda, o impacto do conflito de Oriente Medio nas operacións de Ence debería ser limitado, xa que conta con factores estratéxicos mitigantes nos seus dous negocios grazas á autosuficiencia enerxética das súas plantas de celulosa, o emprego de subministracións locais e a súa exposición comercial ao mercado europeo.
A compañía continúa avanzando na súa transformación como fabricante de celulosas especiais, substitutivas da fibra longa de maior custo. Esta tipoloxía de produto alcanzou no primeiro trimestre o 34 % das vendas de Celulosa, fronte ao 30 % rexistrado en 2025. No primeiro trimestre producíronse as primeiras vendas de fluff, que continúa o seu proceso de homologación, e que permitirá reforzar o posicionamento de Ence en segmentos de maior marxe. O obxectivo é que as celulosas especiais superen o 6 % das vendas de Celulosa en 2028.
Redución de custos
A compañía mantén o seu foco na mellora da eficiencia operativa. O cash cost, excluíndo impactos extraordinarios, situouse no primeiro trimestre en 479 euros/tonelada, fronte aos 510 euros/t do primeiro trimestre de 2025. O impacto dos factores extraordinarios ascende a preto de 7 millóns (equivalente a 43 euros/tonelada a nivel cash cost).
No ámbito de Celulosa, a compañía continúa executando o Plan de Eficiencia e Competitividade e o Plan de redución de custos e descarbonización de Navia, co obxecto de reducir o cash cost en 30 euros/tonelada no período 2026-2027, aproximadamente 15 euros/tonelada por ano. No primeiro trimestre, xa se consolidaron medidas cun impacto anual de 6 millóns.