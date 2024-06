Ence e a start-up sueca ShareTex alíanse para construír unha planta piloto de reciclaxe téxtil nas Pontes

Ence – Enerxía e Celulosa e a start-up sueca ShareTex asinaron un memorándum de entendemento (MOU) co obxectivo de construír nas Pontes unha planta piloto de reciclaxe de residuos téxtis, na que se verificará a tecnoloxía de reciclaxe de ShareTex.

“Esta iniciativa enmárcase dentro do proxecto de bioplanta de reciclaxe que Ence poñerá en marcha na localidade coruñesa das Pontes. Unha instalación que non empregará madeira, senón fibras recuperadas; autoabastecerase de enerxía renovable e terá un consumo mínimo de auga, en liña coa aposta do Grupo Ence pola minimización de recursos naturais”, salientan dende a empresa. Así mesmo, esta bioplanta situarase nun chan industrial -o que ocupaba a central térmica-, de tal modo que non afectará a espazos nin hábitats naturais.

A compañía avanza que “o proxecto de reciclaxe de fibras téxtiles recuperadas utilizará unha nova tecnoloxía, xa probada a escala de laboratorio, que ofrece claras vantaxes respecto a outras tecnoloxías de reciclaxe química que están actualmente tamén en desenvolvemento, para solucionar o problema de xestión deste tipo de residuos de forma sostible”.

Entre as principais vantaxes desta nova tecnoloxía está a capacidade de procesado dos téxtiles de poli-algodón, ampliando así a gama de téxtIs susceptibles de ser reciclados. Así mesmo, esta nova tecnoloxía non precisa de condicións drásticas de presión nin de temperatura, nin tampouco emprega disolventes tóxicos.

O proceso utilizará residuos post-consumo colleitados na rexión, así como residuos do proceso de reciclaxe mecánica de téxtiles, para dar unha nova vida a estes materiais. Como resultado, poderanse obter fibras téxtiles que se integrarán de novo na cadea de valor téxtil ou en produtos de alto valor engadido.

Ence, con outros actores de Galicia, está así mesmo en vías de establecer un consorcio para fomentar a I+D+i na reciclaxe deste tipo de residuos. Así, desde As Pontes, Ence impulsará a investigación e o desenvolvemento innovador de procesos alternativos ou complementarios nesta cadea de valor, fomentando a economía circular desde e para Galicia.

Así mesmo, o proxecto supón o primeiro paso no escalado e industrialización da tecnoloxía desenvolvida por ShareTex, marcando un fito importante na verificación e comercialización de investigacións punteiras no ámbito da reciclaxe téxtil.