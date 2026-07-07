Ence e ShareTex avanzan nas probas para impulsar a reciclaxe téxtil nas Pontes

Ence e ShareTex iniciaron as primeiras probas do proxecto de innovación ATENEA, unha iniciativa de I+D destinada a crear unha cadea de valor integral para a reciclaxe téxtil en España. O programa, financiado polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación (CDTI), pretende conectar todas as fases necesarias para transformar residuos téxtiles en novas materias primas e reincorporalos á fabricación de produtos do sector.
As primeiras probas desenvolvéronse nas instalacións de AITEX, o principal centro español de investigación e innovación téxtil, situado en Alcoy (Alacante). Segundo explicaron as empresas, este avance supón un paso relevante na validación dunha solución orientada a impulsar un modelo industrial baseado na economía circular e na valorización dos residuos téxtiles.
Durante os ensaios obtivéronse disolucións que servirán como punto de partida para as seguintes fases do proxecto. AITEX empregará estes materiais para realizar probas de fiado húmido co obxectivo de producir fibras rexeneradas, mentres que Ence utilizará as disolucións para elaborar os primeiros lotes de celulosa reciclada nos seus laboratorios. O obxectivo final é desenvolver procesos que poidan escalarse posteriormente nunha planta piloto de reciclaxe téxtil.
ATENEA dá continuidade á colaboración iniciada por Ence e ShareTex en 2024 arredor da planta piloto Regatex, situada nas Pontes (A Coruña). Froito desta alianza, ambas compañías lograron obter por primeira vez celulosa reciclada a partir de tecidos de polialgodón e realizaron con éxito probas mediante unha tecnoloxía que non require altas presións nin temperaturas elevadas, ademais de prescindir do uso de disolventes tóxicos.
As empresas consideran que este proxecto pode converterse nun referente para o desenvolvemento dunha industria de reciclaxe téxtil máis sostible e competitiva en España.