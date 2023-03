Ence avanza na tramitación da bioplanta das Pontes

Instante do encontro cos medios e autoridades políticas celebrado nas Pontes para dar conta do estado do proxecto.

A Xunta avaliará a súa solicitude para tramitala como proxecto industrial estratéxico, o que permite a redución de prazos administrativos. A compañía xa asinou con Endesa un acordo para a compra dos terreos no antigo parque de carbóns de Saá e fixo probas do proceso

Ence segue avanzando nos trámites para a posta en marcha da planta para a produción de fibra branqueada reciclada e biomateriais que estuda instalar nas Pontes (A Coruña). O presidente da compañía, Ignacio Colmenares, explicou este xoves os pasos que deron nas últimas semanas, nun encontro con medios celebrado en dita localidade coruñesa presidido polo vicepresidente, Francisco Conde, e o alcalde do municipio, Valentín González Formoso, entre outras autoridades políticas.

Ignacio Colmenares explicou que Ence xa asinou con Endesa un acordo para a compra dos terreos nos que se construirá esta instalación, no que ata o de agora foi o parque de carbóns de Saá. Ademais, a compañía xa finalizou -con éxito- as probas piloto da primeira fase do proxecto: a reciclaxe e branqueado do cartón e o papel recuperados. Estas probas, desenvoltas en Austria, Alemaña e Francia, realizáronse en colaboración cos principais tecnólogos europeos na materia.

A compañía realizó con éxito as probas piloto para a primeira fase do proyecto, centrada na reciclaxe e branqueado do cartón e o papel recuperados

A empresa tamén está a preparar a solicitude para que a bioplanta sexa declarada Proxecto de Interese Estratéxico, unha solicitude que agarda presentar ó longo do mes de abril. Neste senso, Conde recordou que conseguir esta declaración permitiría a redución de prazos administrativos, incluíndo a concesión da licenza de obra no propio expediente. O vicepresidente económico remarcou que o de Ence é un proxecto disruptivo e innovador que dá resposta aos elementos que está pedindo a Comisión Europea. “Imos seguir colaborando entre as distintas administracións e neste caso apoiando para que Ence poida acceder aos fondos europeos”, apunta Conde. Ademais, Ence presentou ó PERTE de Economía Circular a primeira fase da bioplanta.

O proxecto

A nova planta está orientada á produción, de forma nova, de fibra branqueada recuperada e ó desenvolvemento e produción de novos biomateriales. A materia prima fundamental non será a madeira, senón cartón e papel recuperados, de modo que, como apuntan dende a firma, non introducirá tensión adicional no mercado madeireiro. Tratarase dun centro de traballo independente, cunha actividade autónoma e diferenciada da de Ence Pontevedra, cuxa fibra virxe será empregada de forma complementaria. Deste xeito, Ence entra no sector da recuperación de cartón e papel.

Prevén un investimento de 355 millones de euros y estiman a creación duns 1.200 postos de traballo directos, indirectos e inducidos

O proxecto terá tres fases. A primeira fase supón a posta en marcha dunha planta de fibra recuperada e inclúe tamén unha planta piloto de recuperación de fibras téxtiles. Poñerase en marcha en 2027 previsiblemente. Supón un investimento de 125 millóns de euros (dos 355 que supón o conxunto do proxecto) e estiman a creación de 325 empregos directos, indirectos e inducidos. O proxecto, no seu conxunto, supoñerá a creación de preto de 1.200 postos de traballo directos, indirectos e inducidos.

A segunda fase será unha planta de coxeración de 150 MW de potencia térmica e ao redor de 50 MW de potencia eléctrica, cun investimento asociado de 155 millóns de euros. A terceira constitúea unha planta de tissue, que levará aparellada un investimento de 75 millóns de euros.