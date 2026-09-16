Ence aproveita a parada técnica anual en Pontevedra para automatizar procesos con IA

A biofábrica de Ence en Pontevedra iniciou a súa parada técnica anual, un período no que a compañía aproveitará para executar traballos de mantemento e introducir novas ferramentas de automatización e sistemas de control avanzado baseados en intelixencia artificial.
A parada prolongarase ata o vindeiro 25 de setembro e contará coa incorporación de preto de 1.400 profesionais á plantilla habitual da instalación, segundo informou a compañía. En total, Ence prevé destinar máis de 13 millóns de euros ás actuacións previstas durante estas semanas.
Entre as intervencións anunciadas figura a implantación de sistemas de control avanzado apoiados en intelixencia artificial, cos que a empresa pretende optimizar o funcionamento da planta e facilitar a toma de decisións en tempo real. As novas ferramentas estarán orientadas tamén a mellorar a fiabilidade das instalacións. A compañía vincula estas actuacións cunha mellora da eficiencia operativa e dos estándares de seguridade industrial, así como cun mellor desempeño ambiental dos procesos da biofábrica.
A parada técnica terá tamén impacto na actividade económica da contorna. A chegada destes profesionais suporá un incremento da demanda de servizos, especialmente nos sectores da hostalería e o aloxamento, ao tempo que participarán nos traballos un número destacado de empresas auxiliares galegas.
Ence sinala que este tipo de paradas forman parte do seu modelo de xestión baseado na mellora continua e que permiten combinar os labores de mantemento das instalacións coa incorporación de novas solucións tecnolóxicas.