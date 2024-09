Falamos con Jorge Ramos Pinto, técnico comercial de Fertiprado, sobre a situación actual do emprego de cubertas vexetais no viñedo. Facémolo en Finca San Vitorio, unha adega da DO. Ribeira Sacra, que foi pioneira na comarca no emprego desta técnica para mellorar a sustentabilidade da viña e a tamén a calidade dos viños.