José Bailón e Fernando Domínguez son veciños da Lucenza, no concello ourensán de Cualedro, en plena serra do Larouco. Cóntannos a terrible experiencia que viviron e seguen a vivir co lume que arrasou a súa comarca. Dez anos despois do grande incendio que levou por diante máis de 3.000 hectáreas, volveron vivir o mesmo desastre, aínda que esta vez con moita máis intensidade.
“En Lucenza o único que non ardeu no monte foron as leiras que se pastorean con cabalos e vacas. O resto ardeu todo. Só os veciños, que estivemos catro noites sen durmir mobilizando as máquinas, contribuimos a frear o lume no monte e desprazándonos varios quilómetros todos os días e noites. Tamén axudaron gandeiros de Niñodaguia, pero tiveron que marchar porque xa lles ardía a súa aldea.” É o que relatan ambos veciños da Lucenza sobre estes lumes xa históricos.
No núcleo da Lucenza si que recibiron axuda de bombeiros de Cambados, A Coruña e Xinzo que conseguiron salvar vivendas. Por eso, os veciños quérenlles dar as grazas e recoñecer o seu labor. Pero no monte non houbo axuda. Tan só a descarga dun hidroavión que, segundo din, debeuse apiadar deles. No caso de José Bailón, que é apicultor, de dous colmeares que ten, ardeulle un por completo. E o outro salvouse grazas ao pastoreo e desbroce que se fai na contorna.
As leiras que están sen limpar ou en desuso hainas que poñer a disposición dos gandeiros para que non creen mato, que é o que arde. (José Bailón, apicultor)
Cren que este é o peor incendio da historia. Porque no de 2015 arderon case 3.500 hectáreas e desta xa van 40.000 en toda a zona. O apicultor achaca o lume á excesiva carga de biomasa e ás trabas burocráticas para acceder a terreos. “Unha boa medida sería que as leiras que estean sen limpar se poidan ceder a persoas que desexen incorporarse á gandería ou xa estean nela. Pero non se está facendo nada. Terreos particulares que nin se limpan, nin se sancionan nin se aproveitan. Esa é unha das principais causas.”
Fernando Domínguez opina que detrás dos lumes hai múltiples causas. “Pode ser unha desbrozadora, un pirómano, unha treboada, un cristal…pero sexa o que sexa, o lume esténdese pola biomasa seca sen control. E hai que sinalar tamén o cambio climático, porque as temperaturas e a seca converteron esta parte de Ourense nun volcán. Todo eso sumado ao vento leva a que sexa imposible apagalos.”
Na Lucenza puxeron en marcha en 2015 unha iniciativa de gandería colectiva entre todos os veciños que servira de defensa fronte ao lume como medida preventiva. Unha medida que conseguiu salvar o núcleo. “Todo o que rodea a aldea está pacido e rozado. Por eso, aínda que arda, non é un lume tan agresivo coma o do monte. Cremos que esta iniciativa pódese aplicar noutros lugares de Galicia, pero hai que mellorala, sinala Bailón.
Boa parte de culpa do acontecido está na burocracia e normativas das administracións, que impoñen restricións contrarias ao sentido común. (Fernando Domínguez, gandeiro)
“Temos moitos problemas polas trabas que nos pon a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Hai regatos que só levan auga no inverno e non se nos permite nin limpalos, nin facer talas nin nada. E moito menos facer pequenos encoros e puntos de acopio de auga. Moito do que ardeu poderiamos telo salvado simplemente con mollalo, pero non se nos pon nada fácil o acceso á auga.”, aclara Bailón.
Bailón insiste en lamentar non poder empregar os abondosos recursos hídricos. “É unha magoa que non se fagan puntos de recollida que podían aproveitar os bombeiros. Non se trata de desviar cauces, senón de aproveitar a auga do inverno para ter unha reserva. Ningunha administración nos permite facer nada nese sentido.”
Algo novo é que os gandeiros nos estamos comunicando a través das redes sociais e buscando nós as solucións ao máis urxente
A alimentación do gando nos vindeiros meses é a principal preocupación. “Conseguimos salvar entre todos 400 pacas de forraxe, pero van ser insuficientes porque as zonas de pastoreo arderon e non se van recuperar da noite para a mañá. Con 150 vacas no proxecto comunal e as que hai de particulares, será imprescindible ter que traer comida para o gando.”, di Domínguez.
Para Bailón, as iniciativas dos gandeiros están a ser máis útiles que as medidas das administracións. “Xa hai grupos de whatsapp e outras redes sociais nos que nos comunicamos entre os gandeiros para que a palla, a herba seca e os silos cheguen ata as ganderías. Onde os gandeiros poñen solucións, a administración pon atrancos.”
Estes veciños de Lucenza cren que as comunidades de montes deberan estar incluídas nas subvencións para compra de maquinaria. “Estes días vimos como cisternas e tractores particulares evitaron que a traxedia fose aínda maior. Pero outra vez a administración pon unha serie de requisitos que fan a maquinaria inaccesible. Por exemplo, a nós como comunidade de montes non nos deixan comprala de segunda man.”
En canto as axudas públicas que se contemplan para os afectados, dende Lucenza cren que sería útil que se financiara a adquisición de batelumes e outros equipos de extinción para poder reaccionar en canto se producen as primeiras lapas. “Os veciños xa demostramos que podemos axudar de xeito moi efectivo para apagar o lume”. afirman.
A prevención sempre é máis eficaz que a extinción. Pero as medidas de prevención non están a ser as axeitadas.
A subvención a novos gandeiros que desexen incorporarse á actividade gandeira na zona debe ser prioritaria, a xuizo destes veciños. “Xa se sabe que a prevención sempre é máis eficaz que a extinción. Hai que buscar os terreos, as persoas e os recursos para que haxa gando, sexa rendible e teñan o monte limpo.”
Nesa liña, sinalan que a comarca da Limia e a serra do Larouco son lugares moi produtivos onde hai moitas familias que viven en exclusiva da actividade agraria e gandeira. Sen embargo, aseguran, todas as administracións poñen todo tipo de trabas para que os proxectos poidan saír adiante. “O resultado é que arden zonas que están abandonadas porque non se permite facer uso delas.”
Bailón indica que teñen autorizada unha queima controlada de inverno para 12 hectáreas de terreo pero non se puido executar por diferentes motivos. E o mesmo sucede na aldea lindeira de Pedrosa, onde querían aplicar esa medida de protección en 32 hectáreas.
Os voceiros dos veciños da Lucenza reclaman diálogo os políticos e que se centren en atopar solucións. “Se aquí fomos capaces de poñernos todos dacordo para saír parar o lume, eles teñen que ser capaces de xuntarse e coordinarse. E non enredarse en debates estériles.”, di Domínguez.
Outra solución que propoñen é a de poñer en marcha coa máxima celeridade proxectos de concentración parcelaria e rematar canto antes os que estean en curso. “Aquí hai zonas que son un polvorín porque non hai pistas nin está o terreo ordenado. Eso evitaríase coas parcelarias.”