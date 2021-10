[En directo] – Encontro Piñeiros ‘21. Mesas temáticas de Mercado

A Fundación Arume celebra hoxe en Santiago unha xornada con toda a cadea da madeira para lanzar a marca Pino de Galicia e para abordar as perspectivas de futuro das coníferas

Transmitimos as sesións de tarde da sección do Encontro adicado ao Mercado, de acordo co seguinte programa.

15:45 Evolución do mercado da madeira: perspectivas de futuro.

Ignacio Lema. Director de XERA Axencia Galega da Industria Forestal.

Juan Picos. Director da Escola de Enxeñaria Forestal da Universidade de Vigo.

Mario Carballo. Xerente de Maderas Besteiro.

Carlos Fernández. Xerente de Maderas del Noroeste S.A

16:45 A rastrexabilidade do recurso: valor para o cliente final.

Jacobo Aboal. Subdirector xeral de Recursos

Forestais da Consellería do Medio Rural.

Marta Villaverde. Subdirectora Xeral de Pesca e Mercados de Pesca da Consellería do Mar.

David Robledo. Director de I+D+i do Grupo Coren.

María Herranz. Directora de Mercado da Madeira de Leroy Merlin España.

17:45 A madeira como panca para unha construción sostible e industrializada.

Emma Romero. Responsable de solucións construtivas de Finsa e da Plataforma Wood is Wood.

Álvaro López. Oficina técnica de Xilonor S.L.

María Sánchez. Directora do estudio de arquitectura The Cambium Design.

Belén Bouza. Directora de EDMCasas.