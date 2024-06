As empresas do Cluster da Madeira de Galicia facturaron 2093 millóns de euros en 2023

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) celebrou este venres a súa Asemblea Anual de asociados onde se fixo un percorrido polas principais actividades do exercicio anterior e expuxéronse os novos retos aos que se enfronta a entidade este ano. O acto foi clausurado pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e o presidente do CMD, José Manuel Iglesias, contando coa presenza do director dá a Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal; representantes das asociacións da cadea de valor da madeira; socios de honra do CMD e ex presidentes do cluster.

Durante o transcurso da asemblea, o CMD compartiu os resultados alcanzados polas empresas asociadas. Neste sentido, 2023 pechouse cunha facturación conxunta das empresas do CMD con centro de produción en Galicia de 2.093 millóns de euros, dando emprego directo a preto de 5.600 persoas.

Xeración de valor, emprego industrial e economía

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, compartiu cos asistentes diferentes aspectos que foron de interese ao longo deste exercicio. Entre eles, o debate xerado ao redor da chegada de Altri á comunidade. Neste sentido, o presidente quixo insistir en que a preocupación do CMD céntrase en xerar ámbitos de traballo conxuntos que contribúan a xerar máis valor e a asegurar a sustentabilidade do sector.

Neste sentido, indicou que en relación a calquera proxecto de investimento en Galicia, o cluster respecta a iniciativa privada ou calquera outra fórmula que poida contribuír a xerar valor, emprego industrial e economía, sempre dentro do estrito cumprimento da normativa vixente, tamén no ámbito ambiental.

Noutra orde, o presidente do CMD non quixo desaproveitar esta oportunidade para pór en valor o traballo das persoas que traballan na Axencia Galega da Industria Forestal, “quen sempre mostraron o seu firme compromiso polo sector e as súas empresas”. De todos os xeitos, sinalou que, “a pesar do anuncio da súa extinción, a súa estrutura mantense, así como os proxectos que estaban en marcha, transmitindo unha mensaxe de tranquilidade ás empresas”.

Novo Plan Estratéxico do CMD e Plan Estratéxico do Sector da Madeira

Un dos grandes proxectos que ten o CMD é a posta en marcha dun novo Plan Estratéxico que substituirá ao Plan MADE co que se realizaron máis de 400 accións, no marco de 11 programas estratéxicos que partían das necesidades dos asociados. O novo Plan marcará as liñas de actuación dela entidade durante os próximos anos, pondo especial atención na procura de potenciais socios vinculados á construción, coa finalidade de incorporar todo o ecosistema asociado á construción en madeira (arquitectos, deseñadores, aparelladores, instaladores, calculistas, certificadoras, etc.) e, así, resultar máis competitivos.

O Plan Estratéxico do sector foi outro dos puntos crave que abordou o presidente do CMD, pola importancia de detectar as tendencias da demanda e marcar o camiño para establecer o escenario que dispoña ao sector galego a aproveitar esas oportunidades, atraendo investimentos e xerando riqueza. A través deste plan, no que están a traballar todas as asociacións industriais coa axuda da Boston Consulting Group,conectaranse as capacidades do recurso forestal e do tecido produtivo e transformador galego coas oportunidades do mercado.

A Confederación de Empresarios de Galicia, décimo cuarto socio de honra do CMD

No transcurso da Asemblea Anual, o Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia nomeou á Confederación de Empresarios de Galicia, novo socio de honra da entidade, “pola súa defensa e representación dos intereses xerais do empresariado, así como pola posta en valor, en todos os foros nos que participa, do tecido empresarial galego como motor económico, destacando a importancia de todos os sectores produtivos galegos na mellora da competitividade e da riqueza da comunidade”.

Trátase do décimo cuarto galardón que outorga o CMD co que trata de pór en valor a función de promoción da madeira por parte das persoas, institucións e grupos empresariais. Antes xa o recolleron Xosé Otero Pombo, Xosé Lois Martínez, Consorcio de Santiago de Compostela, Grupo Inditex, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Fundación Juana de Vega, Escola de Arquitectura da Coruña, Tomás Alonso, Fundación Laboral da Construción, a Universidade de Santiago de Compostela, Venancio Salcines, Servizo Galego de Saúde e Fundación RIA.