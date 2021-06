A empresa biotecnolóxica Seipasa recibe o Premio Nacional de Innovación 2020

A empresa española especializada no desenvolvemento e formulación de produtos bioinsecticidas, biofunxicidas e bioestimulantes, Seipasa, recibiu o Premio Nacional de Innovación 2020 nun acto oficial celebrado no Palacio de Congresos de Granada.

A cerimonia, presidida polos reis Felipe e Letizia, tamén contou coa participación do ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, o máximo responsable do organismo que cada ano concede este prestixioso galardón, e o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

O CEO da compañía, Pedro Peleato, foi o encargado de recoller o premio que acredita a Seipasa como a empresa máis innovadora de España na categoría de pequena e mediana empresa. Peleato dedicou o galardón a todo o sector agrícola, do que reivindicou o seu papel clave como motor social nos momentos máis duros da pandemia provocada pola Covid19.

Somos un sector altamente innovador, un polo de xeración de coñecemento e de transferencia de tecnoloxía

“Este ano podiamos atopar o Premio Nacional de Innovación nunha empresa do sector farmacéutico ou tecnolóxico, pero o recoñecemento foi para unha empresa do sector agrícola como Seipasa. Creo que é unha forma de dar valor ao noso papel clave como motor social e económico, especialmente nos momentos máis duros da pandemia. Somos un sector altamente innovador, un polo de xeración de coñecemento e de transferencia de tecnoloxía, que non ten nada que envexar o resto e do que debemos sentirnos orgullosos”, asegurou Peleato.

O CEO de Seipasa destacou que o premio recoñece a capacidade de Seipasa para achegarse á agricultura cun “enfoque diferencial, totalmente innovador e cunha visión altamente disruptiva”. “Así o fixemos -asegurou- desde hai 23 anos co noso modelo de tecnoloxía natural que pon en mans dos agricultores solucións de alto valor engadido a partir da investigación e a innovación con sustancias de orixe botánica e microbiológico”.

Sustentabilidade e éxito empresarial

O Rei Felipe VI definiu a Seipasa como unha “firma pioneira para un cambio necesario nunha industria tan importante para España como é a industria agrícola”. “Seipasa -engadiu- é unha mostra de como se poden combinar solucións eficaces para a protección de cultivos con sustentabilidade e éxito empresarial”.

Outorgado polo Ministerio de Ciencia e Innovación, o xurado deste prestixioso galardón recoñeceu a aposta decidido de Seipasa pola innovación “nun sector tradicional e fortemente regulado, xerando un modelo de negocio baseado en tecnoloxía natural para así desenvolver solucións eficaces para a agricultura”.

O fallo do xurado tamén destaca o esforzo da compañía por “incorporar modelos innovadores de xestión empresarial que lle permitiron optimizar o retorno da súa alta e sostida investimento en I+D+i”.

O Premio Nacional de Innovación ten como obxecto distinguir a aquelas persoas e entidades que fixeron da innovación un elemento indispensable no desenvolvemento da súa estratexia profesional e do seu crecemento empresarial.

Na edición de 2020 tamén foron premiados Francisco Marín, INDRA e Pepe Gimeno nas diferentes categorías de Innovación, mentres que os Premios Nacionais de Deseño recaeron en Luziferlamps e Eva e Marta Yarza. Ademais, concedéronse mencións especiais a Isabel Inés Casasnovas e a BBVA.