Embrións terapéuticos en vacún de leite: unha solución para mellorar a fertilidade no verán

O uso reprodutivo de embrións denomínase ás veces como “uso terapéutico” por solucionar casos de infertilidade. Neste sentido, a empresa galega Embriovet quere axudar aos equipos veterinarios compradores do produto para os seus clientes ou aos propios gandeiros a sacar o mellor partido do produto e da técnica.

Para iso, ofrecen un asesoramento continuado xunto a un produto moi mellorado e práctico. O obxectivo é a satisfacción do cliente final e a mellora dos índices reprodutivos das explotacións logrando impacto positivo na súa economía. Así, en Embriovet teñen dispoñible un amplo catálogo de embrións conxelados para transferencia directa.

A transferencia embrionaria: O único método eficaz para mellorar a fertilidade en situacións de estrés por calor e en vacas repetidoras

A transferencia embrionaria é o único método dispoñible para mellorar a fertilidade durante o estrés por calor xa que consegue facer un by-pass ao dano ovocitario e da etapa de primeiras divisións celulares do embrión. A este respecto, numerosas experiencias no mundo demostraron a superioridade da transferencia embrionaria para preñar vacas no verán e durante todo o ano para as vacas repetidoras, unha problemática recorrente que está sempre presente en todas as gandarías de leite.

As causas desta infertilidade en vacas repetidoras son diversas, a miúdo difíciles de diagnosticar, e moitas delas pódense salvar utilizando embrións xa fecundados en lugar da inseminación. A eficacia é máxima en casos de obstrucións oviductais, adherencias ováricas e/ou de mesosalpinx, mala calidade ovocitaria, ou causas xenéticas. Iso si, deben excluírse animais con historia de reabsorcións embrionarias, ou con signos de endometrite

clínica ou subclínica ou outra causa infecciosa ou metabólica que provoque a infertilidade.

En canto á baixada de fertilidade por estrés calórico en vacún de leite, estimouse que a taxa de concepción diminúe cando a temperatura uterina sobe 0.5 graos C por riba da normal. A magnitude deste efecto vese influída pola xenética e pola produción de leite. As vacas de alta produción son máis sensibles aos efectos de tensión térmica que as non lactantes, precisamente pola produción de calor que xera a síntese de leite.

Desde o punto de vista xinecolóxico a vaca ou xovenca candidata a recibir un embrión é unha femia con ciclicidade normal, sen causa aparente da infertilidade ou ben con diagnostico de anomalías no sistema tubular. Recoméndase excluír todas as demais.

O ideal é recorrer á T.E. terapéutica a partir da 3ª ou 4ª inseminación

Desde o punto de vista económico ou de xestión da explotación as femias elixibles son aquelas que son aínda novas (con lactacións por diante), teñen un nivel produtivo alto (media ou superior) e o seu estado xeral, condición corporal e Días en Leite (DEL) permiten que faga un período de secado normal e retorno á produción en boas condicións.

O ideal é recorrer á T.E. terapéutica a partir da 3ª ou 4ª inseminación, sen esperar a acumular demasiados DEL.

A outra parte da ecuación é contar cun embrión de boa calidade biolóxica e aplicalo seguindo boas prácticas, para o que achegamos unha breve guía recollendo a metodoloxía básica. “A calidade biolóxica e a fertilidade dos embrións varía segundo o método de produción e técnica de conservación de tal maneira que os recolleitos in vivo son superiores aos producidos in vitro, aínda que conseguimos alcanzar un nivel de fertilidade máis que suficiente con estes últimos e seguimos na senda da mellora constante”, explican dende a empresa galega.

Neste sentido, desde Embriovet destacan a mellora que conseguiron na fertilidade das vacas grazas á selección de embrións excelentes. “Seleccionamos soamente os mellores embrións para a venda, tras pasar unhas exhaustivas probas no noso laboratorio. Ademais da calidade biolóxica, deste do punto de vista sanitario realizamos text PCR para descartar que puidesen ser positivos a IBR ou BVD, uns elevados estándares de calidade que nos diferencian no mercado”, subliñan.