Elas Eles reclama que se suspenda a aplicación de dixestatos e xurros industriais en terreos agrarios polo risco de contaminaciòn cruzada da Dermatose Nodular

A asociación gandeira Elas Eles (EE) presentou unha demanda oficial ante as Consellerías do Medio Rural e de Medio Ambiente e Cambio Climático, na que reclama medidas drásticas para evitar o espallamento da Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC).
O aspecto no que máis incide EE é na “prohibición temporal da aplicación de xurros e dixestatos manexados por xestores de residuos que non garantan a desinfección total, debido ao alto risco de contaminación cruzada e ao baleiro de control xerado pola división de competencias.”
EE alerta de que o virus da Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC) é un patóxeno de alta estabilidade, capaz de sobrevivir no xurro durante longos períodos e especialmente se non se aplican os tratamentos térmicos axeitados.
Dende a organización gandeira sinalan que “O problema é sistémico. O xurro de gando en risco é material de Categoría 2, que legalmente require unha transformación rigorosa. Pero moitas plantas de biogás, ao seren catalogadas como industrias, están primariamente baixo a supervisión de Medio Ambiente. A Consellería do Medio Rural, competente en Sanidade Animal, queda excluída da verificación directa e continua dos Puntos Críticos de Control (PCC).”
Os responsables de EE indican que “Esta descoordinación, unida á mestura habitual de material de distintas categorías (contaminación cruzada), fai que un fallo no proceso térmico nunha planta industrial poida converter un gran volume de dixestato nun vector de alto risco, poñendo en perigo toda a cabana gandeira galega.”
A asocación de gandeiros e gandeiras apela ao Principio de Precaución (Lei de Sanidade Animal), para esixir ás Consellerías que actúen conxuntamente e de forma inmediata e apliquen as seguintes medidas:
– Que se impoña a prohibición temporal e estrita da aplicación agrícola de xurros ou dixestatos de orixe bovina se o xestor non achega certificación inequívoca e auditada de que o material superou o perfil térmico virucida.
– A creación dun protocolo de auditoría conxunta e específico entre Medio Rural e Medio Ambiente para verificar o cumprimento dos PCC sanitarios en todas as plantas de biogás que manexan Subprodutos Animais Non Destinados a Consumo Humano de Categoría 2.
– Intensificar as inspeccións nos matadoiros e nas explotacións para garantir a segregación total do material de alto risco, evitando que entre na cadea de valorización sen a correcta etiquetaxe e tratamento.
EE fai un chamamento á responsabilidade política “para que se antepoña a bioseguridade da gandería á complexidade administrativa, evitando un colapso económico inxustificado para o sector.”