El Palomar, un espacio para seguir tecendo redes no rural

A Fundación Roberto Rivas celebrou este xoves o seu 15º aniversario coa inauguración de El Palomar, un novo espazo situado na aldea de Siador, en Silleda, que nace coa vocación de converterse nun punto de encontro para persoas, entidades e proxectos comprometidos co desenvolvemento do medio rural. A iniciativa supón un novo paso na traxectoria da entidade, apostando pola colaboración, o emprendemento e a innovación social como ferramentas para fortalecer o territorio.
O novo espazo ocupa unha antiga casa de labranza rehabilitada que conserva un pombal tradicional como elemento distintivo. A recuperación deste inmoble combina a posta en valor do patrimonio rural coa creación dun lugar pensado para impulsar iniciativas sociais, culturais e empresariais desde o propio territorio, reforzando a identidade e o sentimento de comunidade.
Baixo o lema “15 anos tecendo redes no rural”, o acto reuniu a máis de medio cento de asistentes procedentes dos ámbitos institucional, empresarial, asociativo, cultural e emprendedor. A xornada serviu para reflexionar sobre o papel das redes de colaboración como motor do desenvolvemento rural e para compartir experiencias arredor dos retos e oportunidades que afrontan os territorios.
Na apertura institucional, a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, puxo en valor a importancia da cooperación entre persoas e entidades para construír un rural con futuro. Pola súa banda, o presidente da Fundación Roberto Rivas, Pablo Rivas, fixo balance dos quince anos de actividade da organización e reafirmou o compromiso da entidade co desenvolvemento do territorio a través de proxectos sostibles e colaborativos.
Durante o acto, a directora da Fundación, Olga Rivas, presentou oficialmente El Palomar como un espazo aberto á colaboración e á creación de novas oportunidades. Segundo explicou, o obxectivo é favorecer un rural onde sexa posible emprender, desenvolver proxectos de vida e crear comunidade, destacando a confianza e a cooperación como piares fundamentais para transformar os territorios.
A programación incluíu tamén unha mesa de diálogo sobre o valor das redes para manter vivo o rural, coa participación de representantes de diferentes entidades vinculadas ao emprendemento, a cultura e a innovación social. Ademais, presentouse DO Territorio, a comunidade promovida pola Fundación para conectar profesionais, emprendedores e organizacións que traballan polo desenvolvemento territorial mediante dinámicas de colaboración.
A celebración contou igualmente coa intervención de Anxo Quintana, quen reflexionou sobre o valor simbólico dos pombais como elementos de patrimonio e identidade colectiva. A xornada concluíu cun agradecemento ás entidades colaboradoras e ás persoas que acompañaron a Fundación ao longo destes quince anos de traxectoria. Con esta inauguración, El Palomar inicia unha nova etapa como espazo de referencia para impulsar un rural máis vivo, conectado e cheo de oportunidades.