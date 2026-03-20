Efectos da guerra de Irán no campo: Estas son as axudas do goberno para o sector agrícola e gandeiro

O real decreto-lei de medidas extraordinarias para facer fronte ás consecuencias da guerra en Irán, aprobado hoxe polo Consello de Ministros, contempla liñas de apoio específicas para os sectores agrario e pesqueiro. Trátase dun potente paquete de axudas por un valor superior a 877 millóns de euros.
Principalmente, establécese unha axuda directa a agricultores para a compra de fertilizantes, unha subvención de 20 céntimos por litro para a compra de gasóleo de uso agrícola e unha compensación económica para os buques pesqueiros polo incremento dos custos de produción.
O real decreto-lei contempla tamén axudas de acceso ao financiamento específicas para os sectores agroalimentario e pesqueiro (liña ICO-MAPA-SAECA) e, en materia fiscal, a exención durante tres meses da taxa da pesca fresca.
Ademais de beneficiarse das axudas xerais aprobadas ás que as empresas do sector agrícola e pesqueiro poidan ter dereito, o real decreto contén medidas específicas debido ao impacto que o conflito bélico ten xa no fluxo comercial das materias primas, e en particular no incremento dos prezos do petróleo, o gas e os fertilizantes. A agricultura, a gandería e a pesca constitúen un sector estratéxico para lle economía española e xoga ademais un papel esencial na seguridade alimentaria.
As medidas específicas contempladas son:
-Axuda de 20 céntimos por litro para a adquisición de gasóleo agrícola. Prolongarase ata o 30 de xuño e os agricultores e gandeiros que teñan dereito a ela non terán que realizar ningún trámite adicional. Considerarase solicitada a axuda coa presentación da petición da devolución do imposto especial sobre hidrocarburos, do que están exentos os agricultores e gandeiros. Para financiar esta medida contémplase un orzamento de 52 millóns de euros.
-Axuda para a adquisición de fertilizantes. Os fertilizantes son unha das materias primas que máis se encareceron polo conflito bélico e a medida trata de paliar o impacto deste incremento nas explotacións agrarias. O Goberno xa deu unha axuda similar tras a invasión rusa de Ucraína, pero nesta ocasión, a diferenza de entón, beneficiaranse non só aos agricultores que reciben axudas da Política Agraria Común (PAC), senón todos os que estean dados de alta nos rexistros de explotacións agrarias. O orzamento desta medida ascende a 500 millóns de euros.
-Axuda para o acceso ao financiamento. O real decreto-lei amplía en 300 millóns de euros a liña de créditos ICO-MAPA-SAECA para o sector agroalimentario e pesqueiro, unha das medidas de apoio habilitadas tras a invasión rusa de Ucraína. O fondo para a subvención do principal dos créditos dótase con 225 millóns de euros, mentres que os 75 millóns restantes destínanse a sufragar os avais da Sociedade Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para a obtención dos créditos.