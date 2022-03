A EFA Fonteboa recibe o XXII Premio Aresa de Desenvolvemento Rural pola súa labor de formación

A Facultade de Veterinaria do campus de Lugo volveu ser este venres o escenario para a gala de entrega do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, como viña sendo habitual antes da chegada da pandemia. O seu auditorio acolleu de novo o acto final da vixésimo segunda edición deste galardón, que recaeu no Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa de Coristanco.

A cerimonia foi presidida polo reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López Díaz, quen estivo acompañado polo presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras, e a presidenta da Asociación Nacional de Enxeñeiros Agrónomos, María Cruz Díaz Álvarez, que ofreceu a conferencia maxistral Desenvolvemento rural e desenvolvemento do campo, durante a que diferenciou claramente estes dous ámbitos e se centrou no desenvolvemento do campo e nas técnicas que se deberán afrontar ante o aumento da demanda de produtos e a importancia da seguridade alimentaria, todo nunha situación cambiante e tremendamente afectada pola actual guerra na Ucraína.

Pola súa parte, Álvaro Rodríguez Eiras sinalou do gañador “o importante labor que desenvolve para o medio rural galego” e deu paso á vicepresidenta do grupo Aresa, Carlota López Pardo, quen tomou a palabra en nome da entidade.

López Pardo recordou os piares fundamentais nos que se asentou a creación do galardón, como “a mellora do benestar das persoas que viven no rural e a transmisión das súas problemáticas ao resto da sociedade”, e alertou precisamente dunha desas eivas, “a falta de traspaso xeracional á fronte das explotacións gandeiras e de moitas empresas do mundo rural”.

A necesidade de relevo xeracional no agro

“O gañador desta edición, o Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa, é un excelente exemplo da importancia que ten a formación no futuro profesional da mocidade, e en consecuencia, de todo o sector. A súa contribución á incorporación de novos profesionais á agricultura e á gandería na nosa terra é clara e evidente e, por tanto, tamén o é a súa contribución ao desenvolvemento rural de Galicia”, apuntou.

Ademais de reflectir o papel do premiado neste senso, Carlota López analizou a actualidade da gandería e da agricultura a nivel internacional: “A escalada dos prezos das materias primas, en máximos históricos, e as consecuencias, xa non só da pandemia, senón da ofensiva militar rusa en Ucraína, xa se notan nuns mercados financeiros desestabilizados e nun sector claramente afectado: o agro”.

Non podemos renunciar ao sector que nos proporciona alimentos, debemos ser capaces de garantir un medio rural rendible e sostible

Afirmou que “a situación é complexa, pero non nos queda máis remedio que afrontala. Non podemos renunciar ao sector que nos proporciona alimentos, debemos ser capaces de garantir un medio rural rendible e sostible e, nesta liña, traballaremos desde Aresa”, asegurou.