EFA Fonteboa organiza unhas xornadas de fruticultura

Serán tres días de obradoiros centrados nos coidados fitosanitarios e mantemento de frutais de tres días

Mazás para colleita sidra maceira-minO centro de promoción rural EFA Fonteboa, de Coristanco, organiza o xoves 5, venres 6 e sábado 7 de febreiro unhas  xornadas de fruticultura centrados nos coidados fitosanitarios e mantemento das froiteiras. 

As incripcións realizaranse no email info@fonteboa.es ou no teléfono 981 733 051.

PROGRAMA

Xoves 5 de febreiro

11:30
A fruticultura en Galicia: Situación actual, evolución, tendencias e oportunidades
Xosé Antonio Meixide (CIAM – Consellería do Medio Rural)

12:30
Casos prácticos sobre plantacións: Identificación de carencias, enfermidades e tratamentos
Xosé Antonio Meixide (CIAM – Consellería do Medio Rural) e José Luis Vieites Quintáns (Técnico Especialista Agrario)

14:00
Xantar

15:30
Obradoiros prácticos sobre coidados e tratamentos

18:30
Remate da xornada

Venres 6 de febreiro

11:30
Fundamentos e orientacións para a poda do kiwi
José Gil Facorro (Centro de Promoción Rual – EFA Fonteboa)

12:30
Fundamentos e orientacións para a poda de maceiras e pereiras
José Luis Vieites Quintáns (Técnico Especialista Agrario)

15:30
Obradoiros prácticos sobre poda de kiwis e maceiras

18:30
Remate da xornada

Sábado 7 de febreiro

10:00
Obradoiros prácticos de poda e enxertos
José Luis Vieites Quintáns, Adrián García Rosato e José Gil Facorro

14:00
Remate da xornada

 

