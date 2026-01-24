EFA Fonteboa organiza unhas xornadas de fruticultura

O centro de promoción rural EFA Fonteboa, de Coristanco, organiza o xoves 5, venres 6 e sábado 7 de febreiro unhas xornadas de fruticultura centrados nos coidados fitosanitarios e mantemento das froiteiras.
As incripcións realizaranse no email info@fonteboa.es ou no teléfono 981 733 051.
PROGRAMA
Xoves 5 de febreiro
11:30
A fruticultura en Galicia: Situación actual, evolución, tendencias e oportunidades
Xosé Antonio Meixide (CIAM – Consellería do Medio Rural)
12:30
Casos prácticos sobre plantacións: Identificación de carencias, enfermidades e tratamentos
Xosé Antonio Meixide (CIAM – Consellería do Medio Rural) e José Luis Vieites Quintáns (Técnico Especialista Agrario)
14:00
Xantar
15:30
Obradoiros prácticos sobre coidados e tratamentos
18:30
Remate da xornada
Venres 6 de febreiro
11:30
Fundamentos e orientacións para a poda do kiwi
José Gil Facorro (Centro de Promoción Rual – EFA Fonteboa)
12:30
Fundamentos e orientacións para a poda de maceiras e pereiras
José Luis Vieites Quintáns (Técnico Especialista Agrario)
15:30
Obradoiros prácticos sobre poda de kiwis e maceiras
18:30
Remate da xornada
Sábado 7 de febreiro
10:00
Obradoiros prácticos de poda e enxertos
José Luis Vieites Quintáns, Adrián García Rosato e José Gil Facorro
14:00
Remate da xornada