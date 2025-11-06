“Eduardo Peña”, da DO. Ribeiro, elixido Mellor Viño Branco de Galicia , e “Prómine”, da DO. Ribeira Sacra, mellor tinto

Durante a entrega de premios das Catas de Galicia 2025, o viño branco “Eduardo Peña”, da adega Eduardo Rodríguez e Luz Cánovas, situada en Castrelo de Miño, recibiu o máximo galardón, o Acio de Ouro que o sitúa como mellor viño branco de toda Galicia.
Na categoría de viños tintos, o Acio de Ouro correspondeu a “Prómine”, de Adegas Petrón SL, na DO. Ribeira Sacra.
XXXVII Catas dos Viños 2025
Ao certame, organizado por AGACAL – Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, en colaboración cos consellos reguladores galegos, presentáronse un total de 445 referencias de viño (310 de branco e 135 de tinto) de 165 adegas diferentes, que foron catadas a cegas por un panel de cata formado por profesionais do sector.