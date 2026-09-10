Economía e a Fundación Arume asinan un convenio para impulsar accións de dinamización da cadea de valor do piñeiro

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e o presidente da Fundación Arume, Xosé Mera, asinaron esta mañá un convenio de colaboración a través do cal a Xunta, a través da Axencia Galega da Industria Forestal XERA, compromete apoios para accións de promoción e dinamización da cadea forestal – madeira do piñeiro.
O convenio XERA – Fundación Arume 26-27 busca así reforzar o coñecemento, competitividade e visibilidade da cadea de valor do piñeiro en Galicia. O obxectivo último é impulsar o valor do piñeiro galego, unha madeira que presenta unha alta potencialidade no ámbito da bioeconomía, con sectores puxantes, como o da construción estrutural en madeira.
Entre outras actividades, por medio deste convenio a Fundación Arume impulsará accións formativas en construción en madeira estrutural, así como o evento anual ‘Piñeiros’, que terá a súa sexta edición o próximo 20 de outubro na Cidade da Cultura (Santiago de Compostela).
Piñeiros consolidouse xa como un encontro internacional de referencia no ámbito da cadea forestal – madeira. Este ano, contará con Finlandia como país convidado, con ponentes que explicarán as claves forestais, industriais e da arquitectura en madeira no país escandinavo. O caso finlandés complementarase coa divulgación de experiencias e boas prácticas no ámbito galego e do conxunto da Península Ibérica, tanto a nivel de aplicacións da madeira como a nivel forestal.
Marca Pino de Galicia
O impulso da marca Pino de Galicia, clave para trasladarlle ó mercado e á sociedade o posicionamento da madeira galega de piñeiro, é outro dos elementos sobre os que traballará a Fundación Arume nos próximos meses.
A intención é que a marca de garantía Pino de Galicia sirva para diferenciar e poñer en valor esta madeira autóctona, así como os produtos asociados á marca. Para elo, deseñarase unha estratexia de rebranding, cun plantexamento sobre a misión e valores de marca, e revisaranse procesos de certificación e acreditación.
O acordo de XERA coa Fundación Arume contempla unha subvención de 164.482 euros entre os anos 2026 e 2027.