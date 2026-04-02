Ecogranxa Teijeiro e Finca A Rega: Emprendemento para modernizar e profesionalizar a cría de porco celta

Dúas empresas familiares deron o salto dende a cría á transformación e comercialización dos seus produtos. Aumentar cada ano a produción e abrir novos mercados son os obxectivos duns emprendedores que, coa axuda de Asoporcel, queren aumentar a distribución do porco celta sen renunciar á esencia dos métodos de cría e elaboración

Finca A Rega

Adrián Sixto e o seu irmán levan 15 anos criando porcos celtas na finca A Rega, do concello lugués de Alfoz. Neste tempo non deixaron de aumentar tanto a cabana de animais como os produtos elaborados coa súa carne e emprenderon diferentes proxectos comerciais. Agora están a ampliar mercados mediante a súa marca Embutidos Hermelino. A fábrica de embutidos e salgaduras téñena no polígono industrial de Mondoñedo, onde tamén contan cun posto de venda.

Actualmente dispoñen de 15 femias reprodutoras e un macho. O resto da cabana confórmano arredor de 90 animais de cebo e uns 55 leitóns. “Chega con ter un macho porque facemos ciclos de partos de tres en tres. É decir, agrupamos os partos de xeito que paran tres porcas de cada vez. Así garantimos o fluxo de crías durante todo o ano e sempre temos produto e cebo”, explica Adrián, que recorre aos técnicos da Asociación de Criadores de Porco Celta (Asoporcel) para todo o relativo a cría e manexo.

Organizamos os partos para que as porcas paran de tres en tres e ter fluxo de cría todo o ano. E completamos a alimentación con remolacha (Adrián Sixto, Embutidos Hermelino)

Para a cría do rabaño dispoñen de 7 hectáreas todas xuntas nas que hai pasto, castiñeiros e carballos. A alimentación complétase con aportacións puntuais de cereal e de remolacha que mercan en Valladolid. “A remolacha é moi dixestible e sae a bon prezo. Nós mercamos todos os anos arredor de 28 toneladas. Eso reduce o custo da alimentación e dálle matices diferenciados á carne”

Adrián Sixto, na Carnicería Hermelino do Valadouro

A maiores do espazo ao aire libre, construíron unha nave duns 350 m² para poder desenvolver máis eficazmente o cebo e os coidados posteriores ao parto. Unha edificación que se fai imprescindible para cumprir co obxectivo de ir aumentando a produción todos os anos.

Dentro da gama de porco celta, o chourizo é o produto que máis comercializan en Embutidos Hermelino. “Ademais do chourizo, facemos salchichón e lomo. E curamos algúns xamóns. Para o inverno tamén aumentamos a produción de cachucha, panceta, soá ou costela salgados. E estamos a ter moita demanda da nosa hamburguesa. De feito, a hamburguesa é a segunda produción por volume”

O xamón ofértano en momentos en que decae a demanda de chourizo e salchichón. “O xamón de porco celta, aínda sendo de altísima calidade, non é de momento todo o coñecido que debera e non hai suficiente demanda. Eso non sucede cos embutidos, de xeito que unha parte dos xamóns destinámola e chourizo e a outra curámola”

Adrián explica que dispoñen de dous puntos de venda directa dos seus produtos, a carnicería familiar no concello do Valadouro e unha tenda na fábrica de Mondoñedo. “Polo de agora abranguemos só mercado nacional, principalmente Galicia. E algo no occidente asturiano. Mandamos, ademais, algúns embutidos para zonas de España onde hai comunidades galegas”, explica Sixto.

Os irmáns Sixto seguen afumando os chourizos con leña de carballo

Os puntos de venda directa son importantes pero tamén o é a rede de distribución propia coa que reparten por toda Galicia. “Tendas pequenas, establecementos gourmet, carnicerías e mesmo restaurantes son compradores dos nosos produtos. Levámoslles o produto aproveitando que tamén distribuímos outros tipos de carne cos que traballamos”

Afumamos con leña de carballo e só empregamos sal, allo e pementón. Os aditivos artificiais desvirtuarían os métodos de cría

A apertura da nave no polígono de Mondoñedo debeuse á necesidade de aumentar a capacidade de sacrificios anuais. “Dende que abrimos a nova instalación, no mes de xuño, conseguimos duplicar o número de sacrificios e, por tanto, de carne no mercado”

Malia ir a producións de cada vez máis volume con porco celta, Embutidos Hermelino marca unha diferencia clara coa industria convencional. “Nós empregamos o mellor pementón que ofrece o mercado e allo sempre cultivado de forma natural. E non traballamos nin con conservantes nin con colorantes. Ademais, afumamos con leña de carballo e deixamos curar os embutidos un mínimo de 21 días”

Sixto non desbota entrar a medio ou longo prazo nas grandes cadeas de distribución, se ben non é unha prioridade. “Neste sector nunca sabes o que vai pasar. Por eso non desbotamos esa posibilidade. Pero, se se dá, será sempre mantendo os nosos métodos de elaboración e criterios de calidade”

Ecogranxa Teijeiro

Carlos Teijeiro deixou o seu traballo como informático na cidade para regresar á comarca de Sarria e criar porco celta. Aproveitou os coñecementos e experiencia da súa familia, que conta cunha empresa cárnica, e puxo en marcha -co asesoramento técnico de Asoporcel- a Ecogranxa Teijeiro, en Eirexalba (O Incio).

Na explotación contan a día de hoxe con 25 porcas parideiras pero agardan chegar en breve a 32. Agora mesmo sacan ao mercado un 60 leitóns ao mes e esperan que sexan 80 en pouco tempo. Sumando os porcos para ceba, o rabaño consta de arredor de 300 cabezas. Un traballo de consolidación supervisado polo persoal técnico de Asoporcel.

Carlos segue buscando as fórmulas para facer máis eficiente a combinación de instalacións e monte

A Ecogranxa Teijeiro conta cunha nave para mesturar a tradicional crianza ao aire libre cun espazo de partos e refuxio. “O proxecto foi evolucionando e con el o uso dos terreos e da nave. Dispoñemos de 22 hectáreas propias e temos a posibilidade de acceder a parcelas comunais. Os veciños de Eirexalba sempre nos ofreceron total colaboración”

Tentamos facer un uso combinado racional das naves e do monte. Que cada espazo se aproveite no momento e circunstancia exactos (Carlos Teijeiro, Ecogranxa Teijeiro)

O manexo combinado de instalacións e espazos abertos require de axustes continuos. “Agora tentamos que os animais de cebo estean lonxe dos refuxios no verán e que as nais parideiras estean ao aire libre e non só en patios controlados. O obxectivo é que se aproveite todo o terreo -tanto para comer, refrescarse e durmir- e que a nave quede para os procesos nos que é máis acaida como refuxio en inverno, partos…”

E é que un dos principios da ecogranxa é que os animais se movan o máximo posible. “Dese xeito conseguimos unha carne com mellor infiltración de graxa, o famoso marmoreado. E, permitindo que as nais lactantes saian dos patios controlados, aumentamos a aportación de minerais e ferro. Eso conségueno da terra”

A alimentación dos porcos consiste esencialmente en castañas, landras, pastos e cogomelos, que se complementan con aportes puntuais de cereal. E sempre coa vista posta en obter a medio prazo o certificado ecolóxico para algunhas das liñas de produto da cárnica familiar.

Teijeiro aposta pola mobilidade dos porcos para conseguir unha mellor infiltración da graxa

Agora o mercado da empresa abrangue Galicia e o resto de España e diferentes países de Europa. O seu seguinte reto é saír fora do continente europeo. “Temos abertas diferentes liñas e esperamos que fructifiquen en breve para poder saír de Europa”

Dado que a empresa ten diferentes liñas de produto, os mercados tamén son diferentes. “Temos elaboracións máis centradas na hostalería, outras na restauración e nas tendas gourmet. Onde non temos pensado introducirnos é na gran distribución. Non é o noso segmento no eido do porco celta nin tampouco nas outras carnes que traballamos”

Malia o volume de produción e as características das instalacións, Teijeiro rexeita o emprego da palabra “industrial”. Porque, asegura, seguen atando os embutidos de xeito manual -coa man de obra que conleva- e non empregan ningún aditivo artificial nas elaboracións. Nin sequera no salchichón ou nas hamburguesas e, aínda así, conseguen caducidades de ata 9 meses.

Por moito que aumentemos a produción, nunca seremos unha industria. Porque nin a cría, nin a elaboración nin o mercado atenden a ese concepto

“Empregamos as tripas naturais e só elaboramos con allo, pementón e sal. Tentamos así recuperar o bouquet dos embutidos dos anos 60, cando a nosa familia comezou a traballar no sector. Uns aromas e sabores que tenden a desaparecer pero que teñen un enorme valor. O emprego de aditivos industriais fai desaparecer eses matices, o cal iría en contra do noso traballo e os nosos principios”

Outra característica da ecogranxa é que se trata dunha das poucas explotacións de porcino en toda España que ofrece a posibilidade de realizar visitas turísticas. Calquera persoa interesada pode concertar unha cita para coñecer o funcionamento e os terreos e instalacións e mesmo unha sala para a cata dos produtos propios e doutros da bisbarra.

